Военнообязанный проигнорировал "боевую" повестку: какое наказание ему грозит

Вынесенный судом приговор не освобождает правонарушителя от призыва на военную службу, говорят в Полтавском ТЦК и СП

Три года реального заключения за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации получил молодой человек, уроженец Харькова, без уважительных причин не явившийся на пункт сбора перед отправкой в воинскую часть для прохождения службы по мобилизации .

Как отмечено в приговоре Пирятинского районного суда Полтавской области от 22 февраля этого года, 17 июня 2023 года Игорь получил повестку для прохождения ВВК. Комиссию мужчина прошел, был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Правовых оснований на отсрочку военнообязанный не имел, поэтому ему вручили т. н. "боевую" повестку (мобилизационное распоряжение). 10 августа он должен был прибыть на пункт сбора, но не прибыл.

Не явился на пункт сбора, потому что… запил

В суде мужчина объяснил это тем, что… запил. Признал свою вину и просил не лишать его свободы. Но суд не увидел в словах обвиняемого искреннего раскаяния, поскольку за время рассмотрения дела он не предпринял никаких действий, направленных на устранение совершенного правонарушения.

Согласно ст. 12 УК Украины, оно не является тяжким преступлением, но было умышленным и "создающим в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безалаберности, безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации, что свидетельствует о значительной общественной опасности самого преступления".

Следовательно, суд пришел к выводу, что "освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком не может предотвратить совершение новых уголовных правонарушений другими лицами, что в условиях военного положения недопустимо". И признал Игоря виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы сроком три года.

115 приговоров в отношении уклонистов за прошлый год

"Телеграф" попросил прокомментировать приговор суда спикера Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майора Романа Истомина и объяснить правовые нормы, предусматривающие наказание за уклонение от призыва на военную службу в особых условиях и за другие правонарушения.

Майор Роман Истомин - спикер Полтавского областного ТЦК и СП

— В прошлом году, согласно электронным судебным данным, на Полтавщине в отношении уклонистов было вынесено 115 приговоров, — отметил он. — Большинство сроков условные, но есть и реальные.

Если военнообязанный не прибывает в ТЦК и СП по повестке для обновления данных, это квалифицируется как нарушение правил военного учета. Тогда составляется протокол об админнарушении. Это влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть 850—1700 гривен. Такой же размер штрафа предусмотрен и за повторное правонарушение. После этого наступает уголовная ответственность. Но ни уплата штрафа, ни условный срок наказания, ни отбывание заключения не освобождают от мобилизации.

Если гражданин, обновивший свои военно-учетные данные, прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе в военное время, но не явился по боевому распоряжению в пункт сбора, это уже трактуется как уклонение от мобилизации. Ведь этого человека уже ждали в учебном центре, на него рассчитывали. Он уже военнослужащий, который нужен на определенном участке фронта, а он просто исчезает. В этих случаях применяется ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу при мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Это наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Скандальный блогер пойдет в тюрьму, а не в ВСУ

— В конце августа прошлого года в Полтаве был задержан 27-летний скандальный фитнес-тренер и блогер Роман Заволока, откровенно провоцировавший и грубо оскорблявший работников ТЦК и СП , которые раздавали повестки в общественных местах. Молодой человек уклонялся от мобилизации и призывал делать это других. Его уголовное производство рассматривается в закрытом суде. Какое наказание его ждет?

— Заволоку судят не за уклонение от мобилизации. Зафиксирован лишь один эпизод с его участием, когда он проигнорировал оповещение, а затем он умышленно искал встречи с работниками ТЦК и СП, раздававших повестки в общественных местах, чтобы оскорбить их честь и достоинство под включенную видеокамеру, а затем выложить ролики в Интернет. Он первым вступал в конфликт. Решил, что ему все дозволено и ничего за это не будет. А при задержании еще и оказывал сопротивление правоохранителям.

Скандальный полтавский фитнес-тренер и блогер Роман Заволока в ожидании судебного приговора до сих пор находится в следственном изоляторе. Фото Суспільне Полтава

Поэтому ему инкриминируют, насколько мне известно, гораздо более серьезные статьи: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований; оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему; угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников. У скандального фитнес-тренера и блогера есть шанс ближайшие восемь лет провести в местах лишения свободы.

— А если, скажем, он захочет подписать контракт с ВСУ как альтернативу наказанию?

— Злоумышленник должен отбывать наказание, а не служить в армии! Армия – это не структура наказания. Это структура, в которой гражданин защищает свою Родину. Это почетно, хоть и тяжело.

— Министр юстиции Денис Малюска высказался за то, чтобы мобилизовать осужденных нарушителей Правил дорожного движения и тех, кто совершил коррупционные деяния. Ваше мнение об этом предложении?

— В 2022 году нам поступали письма с такими просьбами от людей из пенитенциарных учреждений. Но, насколько мне известно, они не были удовлетворены, потому что для этого нет юридических оснований. И ВСУ, еще раз подчеркну, не карательный орган. Нельзя заменять назначенное судом наказание военной службой! Дать возможность выбирать – это вариант. Во всяком случае, вопрос нуждается в изучении.