Выводы с конфликтом интересов: Как "Укринком" использует Научно-консультативный Совет Верховного Суда

Почему Кассационный хозяйственный суд Верховного суда так долго рассматривает дело "Укринкома"? Вопрос риторический, слушания по делу длятся почти год. Сейчас судебный процесс на финальной стадии, а судьи пришли к фазе заслушивания выводов Научно-консультативного совета при ВС. Это совещательный орган, состоящий из юристов-ученых и готовящий выводы по сложным юридическим кейсам. Дело "Укринбанка" именно такое.

Оно, напомним, касается попытки пойти в банкротство финансовой компании ПАО "Укринком", которую 7 лет назад создали бывшие собственники проблемного "Укринбанка", объявив себя правопреемниками банка. И хотя Верховный суд уже дважды признавал, что нет такого понятия как правопреемство банка, "Укринком" до сих пор блокирует доступ к активам банка ФГВФЛ. От решения Верховного Суда сейчас зависит, сможет ли государство вернуть контроль над "Укринбанком" и наконец завершить его ликвидацию.

Несмотря на то, что выводы Научно-консультативного совета ВС носят для суда рекомендательный характер, их рассмотрение длится уже почти 4 месяца. Во время последнего заседания по делу 28 февраля представители "Укринкома" принесли в суд эти два новых вывода членов Научно-консультативного совета при ВС, которые были сделаны не по запросу суда, а по инициативе адвокатов "Укринкома". Судьи приняли их к рассмотрению только потому, что оба ученых являются членами Научно-консультативного совета при ВС.

"Бизнес Телеграф" решил поинтересоваться, каких именно заключений пришли новые ученые и нашел их прямую связь ПАО "Укринком". Например, один из выводов, полностью поддерживающий позицию этой финкомпании по данному делу, писала член Научно-консультативного совета при ВС, которая сегодня по совместительству является партнером юридической фирмы Equity. Именно эта фирма защищает сейчас в суде интересы ПАО "Укринком" в суде. Что еще интересного в выводах?

Анна Юдковская — партнерша Equity

У Анны Юдковской действительно поразительная биография. Окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Магистр права и европейских наук (Страсбургский университет). Кандидат юридических наук с 2008г. В течение 12 лет она была судьей Европейского суда по правам человека (2010-2022). Вице-президент Европейского сообщества международного права с 2023 года. После окончания работы в ЕСПЧ вернулась в адвокатскую профессию.

В настоящее время бывший судья ЕСПЧ является партнершей юридической фирмы Equity, той же компании, которая защищает в суде ПАО "Укринком". Эта информация находится в открытом доступе на сайте самой юрфирмы.

В своем заключении Юдковская убеждает Верховный Суд, что банкротство ПАО "Укринком" соответствует положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека. И вообще делает много отсылок на европейское законодательство. В то же время совсем игнорирует реалии законодательства украинского, как и существующие решения Верховного Суда, которые были не в пользу ПАО "Укринком", в частности известное решение по делу №925/698/16, принятое еще в 2019 году.

Тогда Большая Палата Верховного Суда признала, что реорганизация ПАО "Укринбанк" в ПАО "Укринком" состоялась с нарушением установленного порядка, без согласования с НБУ и что финкомпания так и не приобрела права банка. Изложенные в Постановлении Великой Палаты ВС выводы должны учитываться другими судами, однако Юдковская сам факт существования этого Постановления просто игнорирует.

Вероятно, судье, имеющей такой впечатляющий опыт работы в европейских институтах, хорошо известно о таком понятии, как конфликт интересов. Насколько это правильно с нравственной точки зрения для госпожи Юдковской делать вывод по делу, где ее фирма представляет интересы одного из участников дела. Наверняка такой запрос было бы целесообразно адресовать Председателю Верховного суда Станиславу Кравченко и Высшему Совету правосудия Григорию Усику.

Александр Дзера

Доктор юридических наук, профессор, член корреспондент Национальной академии правовых наук Александр Дзера уже не первый пишет выводы, которые очень поддерживаются ПАО "Укринком". Компания даже публикует правовые позиции ученого на своем сайте, например, его вывод касался так называемого "антиколомойского закона", который очень не нравится бывшим владельцам "Укринбанка". Дзера этот закон также откровенно критикует.

В своих выводах сейчас для Верховного Суда, ученый убеждает судей, что действия "Укринкома" по изменению наименования и переименования "Укринбанка" в обычное ПАО правомерны и добросовестны. Игнорируя в целом существование закона "О банках и банковской деятельности", который четко говорит, что реорганизация по решению собственников банка осуществляется при условии предоставления предварительного разрешения и по плану НБУ, а также при отзыве банковской лицензии.

Господин Дзера упоминает решение Большой Палаты ВС по делу №925/698/16, но ссылается при этом только на отдельное мнение судей по этому делу. А само Постановление, которое собственно обязательно к учету другими судами при принятии решения, тоже игнорирует.

Само постановление Большой Палаты ВС от 2019 года оказалось разгромным для ПАО "Укринком". Судьи признали, что ОАО "Укринком" так и не получил прав банка, подчеркнули, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка. "Учитывая то, что ПАО "Укринбанк" не было прекращено или изменено в установленном законом порядке на ПАО "Укринком", а следовательно и ПАО "Украинская инновационная компания" не приобрело права банка", — выводы Большой Палаты ВС более чем четкие и однозначные.

Почему существование этого постановления игнорируют и Александр Дзера, и Анна Юдковская, вопрос открыт.

Впрочем, адвокаты "Укринкома" во время заседания 28 февраля максимально расхваливали прежние заслуги как господина Дзеры, так и Юдковской, будто нарочито иллюстрируя суду свое неуважение к компетентности коллегии судей, рассматривающей дело сейчас. А также в состав Большой палаты ВС, которая рассматривала вышеупомянутое дело и высказала противоположную позицию.

Следует добавить, что выводы ученых, которые представители "Укринкома" предоставили на последнем заседании суда и заказали в частном порядке, носят исключительно консультативный характер для суда при принятии решения, и не имеют статуса экспертизы в процессе. Тем более с прогнозируемым "выводом" в конце документа, где на "черное" будет написано "белое".

История "Златобанка"

Пока часть ученых радостно рекомендуют суду переписать историю дела "Укринбанка", стоит напомнить, что в практике Верховного суда уже был аналогичный кейс, который достаточно быстро рассмотрел в пользу государства — это кейс "Златобанка".

Ситуация "Златобанка" до боли напоминает кейс "Укринбанка". С той только разницей, что, похоже, бывшие владельцы "Златобанка" вдохновлялись в своей деятельности практикой "Укринкома" однако, в итоге, проиграли в судах государству.

Итак, напомним, что НБУ отнес "Златобанк" в категорию неплатежеспособных 13 февраля 2015 года, в мае 2016 решил его ликвидировать. Через четыре года акционеры "Златобанка" в судебном порядке добились об отмене признания банка неплатежеспособным, что заблокировало процедуру его ликвидации. Так же, как в свое время сделал "Укринком".

В июле 2019 года бывшие акционеры "Златобанка" переименовали банк в обычное ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица. И после этого, как и "Укринком", попытались начать процедуру банкротства вновь созданного ПАО как обычной компании, а не банка, по процедуре Кодекса о банкротстве. Это именно то, что сейчас добивается в Верховном суде "Укринком".

В ноябре 2021 года НБУ добился в Верховном суде отмены возбуждения дела о банкротстве "Златобанк". Это позволило вернуть банк в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Бывшие владельцы, в лице компании "Авангард-Экспо", попытались отсудить у НБУ компенсацию в 500 млн грн. Однако в январе 2023 года Хозяйственный суд Киева отказал компании в удовлетворении иска. Правомерность этого решения подтвердил сначала суд апелляционной инстанции, а 22 ноября 2023 года и Верховный суд. На этом эпопея со "Златобанком" для государства была завершена. ФГВФЛ выставил на продажу активы "Златобанка" и завершает его ликвидацию.

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Уже больше 7 лет государство не может завершить банкротство "Укринбанка" только потому, что его блокируют бывшие акционеры, называя себя "преемниками". По своей природе ПАО "Укринком" — это некое ЛНР в банковской системе, которое игнорирует существующие решения Большой Палаты Верховного суда, хочет присвоить себе активы "Укринбанка" и не дает государству завершить его ликвидацию.

Пуская пыль в глаза судьям, ПАО "Укринком" пытается отвести внимание от сути дела: сейчас финансовая компания, рассказывающая в СМИ о своих намерениях "рассчитаться с ФГВФЛ", а это напомним, более 1,8 млрд грн, которые Фонд гарантирования вкладов выплатил на средства государства перед вкладчиками "Укринбанка", просит Верховный суд разрешить ему пойти в банкротство, потому что не может погасить долг перед бывшим подрядчиком по ремонту в 100 000 грн. Если "Укринком" станет банкротом, государство никогда не вернет уже потраченные на выплаты вкладчикам средства, а сами активы банка растают где-нибудь среди претензий кредиторов "Укринкома".

Стратегия адвокатов "Укринкома" сейчас поняла: представить за истину мнение именно тех совпадающих с их членов Научно-консультативного совета при Верховном Суде. Для этого судьям предлагают мнения избранных ученых, у которых есть конфликт интересов, однако будут выдавать свои мысли за истину.

Интересно, какими будут выводы по этой стратегии судей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда.