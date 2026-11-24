Девушки также могут подписать "Контракт 18-24"

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После завершения военного контракта женщина может самостоятельно решить, продолжать ли службу или вернуться к гражданской жизни. В то же время после увольнения ей предоставляется отсрочка от мобилизации как минимум на шесть месяцев.

Как объяснила в комментарии "Телеграфу" военный адвокат юридической компании "Приходько та партнери" Елизавета Грецких, продолжительность отсрочки зависит от условий контракта и участия в боевых действиях.

Больше подробностей в материале: " Жена пошла служить – мужа не мобилизуют? Есть один важный нюанс ".

В частности, для контрактов на 14 месяцев и от 6 месяцев к базовому сроку добавляют еще 3 месяца за каждые 30 дней непосредственного участия в боях. Для 24-месячных контрактов предусмотрен один дополнительный месяц за каждые 30 дней участия в боевых действиях.

Отдельно действует программа "Контракт 18-24", доступная также девушкам в возрасте от 18 до 24 лет. Однако мотивационные сроки отсрочки на нее не распространяются.

Итак, после завершения контракта военнослужащие имеют право на гарантированный период отдыха от мобилизации, а его продолжительность зависит от вида контракта и боевого опыта.