Немецкое военное командование назвало декабрь вероятным сроком запуска

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Россия может в ближайшие недели запустить спутник с ядерной боеголовкой, который будет представлять угрозу для космической инфраструктуры. По данным немецких журналистов, разведки нескольких стран НАТО предупредили о возможном запуске.

23 ноября 2026 года в Берлине генсек НАТО Марк Рютте пообещал защищать союзников от угроз в космосе. Отметим, спутник с ядерной боеголовкой угрожал бы прежде всего аппаратам на орбите, а для людей на Земле риск был бы косвенным. В случае ядерного взрыва на орбите могут выйти из строя спутники связи и навигации.

О возможном запуске в ближайшие недели сообщили NDR, WDR и Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Бундесвере и немецкой разведке BND. Флориан Фладе, один из авторов совместного расследования, рассказал в эфире DW News, что информацию об аппарате получили разведслужбы нескольких стран НАТО.

Мы всегда будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, и это включает обеспечение нашей безопасности, когда речь идет о космической составляющей Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО

Что известно о возможном запуске

По данным немецких журналистов, аппарат "Спутник-С" собрали несколько лет назад и хранили в Московской области. Предупреждение в начале ноября 2026 года указывало на возможный запуск в течение 60 дней. Согласно этой оценке, аппарат способен начать работать вскоре после выхода на орбиту.

В октябре 2026 года Агентство военной разведки США предупреждало, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие. Посольство России в Берлине отвергло сообщения немецких СМИ, назвав их безосновательными обвинениями и пропагандой.

"Ядерная космическая дубинка" как способ политического давления

Фладе объяснил, что опрошенные военные рассматривают возможное размещение аппарата как способ давления на другие государства. Аналитики немецкого Института международных отношений и безопасности SWP также считают, что такая разработка вписывается в стратегию Москвы. "Разработка этой возможности, по-видимому, соответствует стратегическому подходу России к подрыву установленного международного порядка и участию в действиях с высоким уровнем риска, чтобы добиться уступок от Запада, особенно в контексте Украины", – говорилось в докладе.

Во время полномасштабной войны против Украины Россия неоднократно угрожала применением ядерного оружия, пытаясь сдержать военную поддержку Киева со стороны Запада. 19 ноября 2026 года на встрече с лидерами США и России председатель КНР Си Цзиньпин призвал к полному запрету и ликвидации ядерного оружия.

"Сообщения о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не новы, однако они остаются не менее шокирующими. Они показывают уровень эскалации, на который Россия, очевидно, готова пойти", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Что орбитальный взрыв означал бы для людей

В случае ядерного взрыва на низкой околоземной орбите часть спутников связи и наблюдения могла бы выйти из строя сразу, другие – со временем из-за повышенной радиации. Для людей на Земле последствия заключались бы прежде всего в перебоях со связью, навигацией и другими услугами, которые зависят от спутников.

Secure World Foundation объясняет, что такой взрыв не ограничился бы спутниками одной страны: под угрозой оказались бы и российские аппараты. Для экипажей Международной космической станции и китайской орбитальной станции опасность была бы непосредственной.

Орбитальный взрыв может нарушить работу навигационных сервисов на Земле Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Само размещение ядерного оружия на орбите нарушило бы Договор о космосе 1967 года. Ядерный испытательный взрыв в космосе запрещает отдельный договор – о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года.

Как сообщал "Телеграф", Россия воссоздала и модернизировала систему автоматического ядерного возмездия "Периметр", известную как "Мертвая рука". По оценке экспертов, Кремль может использовать не только ядерное оружие, но и АЭС для политического давления.