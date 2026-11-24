Каховское водохранилище отступило – и показало то, что накапливалось десятилетиями: что там нашли (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Хортица расположена в верховье бывшего Каховского водохранилища
После подрыва плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года на Хортице в Запорожье оказались на суше залежи ракушек дрейссены толщиной местами до двух метров. Они десятилетиями накапливались под водой Каховского водохранилища, самой северной частью которого является остров. Теперь на них формируются почвы и растут молодые деревья.
Залежи ракушек на севере острова показал в видео эколог и исследователь Великого Луга Павел Олейник. На вытоптанных тропах ракушки раскрошились, поэтому под ногами там преимущественно мелкие светлые осколки.
"Телеграф" рассказывал о дрейссене в материале: Водные "эмигранты" из Украины доставили проблем в США: нанесен миллиардный ущерб
Откуда на дне Каховского водохранилища столько раковин
"Она здесь накапливалась на протяжении десятков лет и образовала такие толстенные отложения между камнями и дальше в оврагах", – говорит Павел Олейник о дрейссене.
Дрейссена – двустворчатый моллюск, который поселяется на твердых поверхностях. После создания каскада водохранилищ на Днепре течение замедлилось, и дрейссена начала массово заселять дно и прибрежные отмели. В верховьях Каховского водохранилища ее колонии разрастались на подводных скалах и каменных выступах.
После отмирания моллюсков их раковины оставались на дне и образовывали слой, который называют ракушечным детритом. Из таких отложений состоит большая часть края соседнего острова Дубового, который виден с Хортицы.
Что растет на бывшем дне
На обнажившихся берегах Хортицы и Дубового растения закрепились не сразу. Эти участки часто заливало, а когда вода уходила, она уносила семена ниже. Теперь у самой кромки воды красными полосами растет горец почечуйный – растение, характерное для речных берегов, болот и лугов.
На раковинах уже растут молодые ивы и тополя. Рядом с ракушечными отложениями Олейник зафиксировал и выходы глея – слоя, образующегося в переувлажненной почве, – и размытые участки палеопочвы, то есть древней почвы.
Между валунами местами еще остаются открытые участки бывшего дна. Там среди светлых обломков раковин растут лишь отдельные растения.
Как изменились плавни и окрестности Хортицы после разрушения Каховской ГЭС
Хортица расположена в верховьях бывшего Каховского водохранилища. Когда его заполняли в 1955–1958 годах, подъем уровня Днепра изменил береговую линию и протоки, расширил плавневые озера и образовал новые острова и урочища. После разрушения плотины Днепр в районе Хортицы вернулся ближе к естественному руслу.
Часть водоемов обмелела или заросла, в то же время восстанавливается Голубковское озеро. В изменившихся плавнях и водоемах фиксируют появление и возвращение редких видов птиц и рыб, в том числе занесенных в Красную книгу Украины.
На участках дна и берегов, открывшихся после падения уровня воды, археологи находят артефакты разных эпох – от древности до казацких времен.
Как сообщал "Телеграф", после обмеления Каховского водохранилища археологи исследуют дно Днепра возле Хортицы и подняли кованый корабельный якорь. Деревянную лодку, также обнаруженную во время исследований, предварительно датируют как минимум 500 годами.