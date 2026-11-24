Хортица расположена в верховье бывшего Каховского водохранилища

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После подрыва плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года на Хортице в Запорожье оказались на суше залежи ракушек дрейссены толщиной местами до двух метров. Они десятилетиями накапливались под водой Каховского водохранилища, самой северной частью которого является остров. Теперь на них формируются почвы и растут молодые деревья.

Залежи ракушек на севере острова показал в видео эколог и исследователь Великого Луга Павел Олейник. На вытоптанных тропах ракушки раскрошились, поэтому под ногами там преимущественно мелкие светлые осколки.

Раковины дрейссены накапливались под водой, когда существовало водохранилище/ Фото: buymeacoffee.com/rid_ua/pojoheyeca

"Телеграф" рассказывал о дрейссене в материале: Водные "эмигранты" из Украины доставили проблем в США: нанесен миллиардный ущерб

Откуда на дне Каховского водохранилища столько раковин

"Она здесь накапливалась на протяжении десятков лет и образовала такие толстенные отложения между камнями и дальше в оврагах", – говорит Павел Олейник о дрейссене.

Дрейссена – двустворчатый моллюск, который поселяется на твердых поверхностях. После создания каскада водохранилищ на Днепре течение замедлилось, и дрейссена начала массово заселять дно и прибрежные отмели. В верховьях Каховского водохранилища ее колонии разрастались на подводных скалах и каменных выступах.

После отмирания моллюсков их раковины оставались на дне и образовывали слой, который называют ракушечным детритом. Из таких отложений состоит большая часть края соседнего острова Дубового, который виден с Хортицы.

Что растет на бывшем дне

На обнажившихся берегах Хортицы и Дубового растения закрепились не сразу. Эти участки часто заливало, а когда вода уходила, она уносила семена ниже. Теперь у самой кромки воды красными полосами растет горец почечуйный – растение, характерное для речных берегов, болот и лугов.

Горец почечуйный разросся вдоль новой береговой линии/ Фото: buymeacoffee.com/rid_ua/pojoheyeca

На раковинах уже растут молодые ивы и тополя. Рядом с ракушечными отложениями Олейник зафиксировал и выходы глея – слоя, образующегося в переувлажненной почве, – и размытые участки палеопочвы, то есть древней почвы.

На обнажившихся участках возле Хортицы начали расти молодые деревья

Между валунами местами еще остаются открытые участки бывшего дна. Там среди светлых обломков раковин растут лишь отдельные растения.

Раковинные отложения сохранились между валунами на бывшем дне

Как изменились плавни и окрестности Хортицы после разрушения Каховской ГЭС

Хортица расположена в верховьях бывшего Каховского водохранилища. Когда его заполняли в 1955–1958 годах, подъем уровня Днепра изменил береговую линию и протоки, расширил плавневые озера и образовал новые острова и урочища. После разрушения плотины Днепр в районе Хортицы вернулся ближе к естественному руслу.

Часть водоемов обмелела или заросла, в то же время восстанавливается Голубковское озеро. В изменившихся плавнях и водоемах фиксируют появление и возвращение редких видов птиц и рыб, в том числе занесенных в Красную книгу Украины.

На участках дна и берегов, открывшихся после падения уровня воды, археологи находят артефакты разных эпох – от древности до казацких времен.

Как сообщал "Телеграф", после обмеления Каховского водохранилища археологи исследуют дно Днепра возле Хортицы и подняли кованый корабельный якорь. Деревянную лодку, также обнаруженную во время исследований, предварительно датируют как минимум 500 годами.