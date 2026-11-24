На карте сети есть отдельный фильтр для поиска точек подзарядки

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Во время отключений света в магазинах "АТБ", где есть точки подзарядки, можно подключить ноутбук к розетке и поработать. Большие зарядные станции подключать запрещено. Покупателям не дают доступ к служебному Wi-Fi.

Сотрудник "АТБ" рассказал "Телеграфу", что некоторые посетители работают в магазине, пока заряжают ноутбуки. На своей карте сеть отмечает магазины, где можно зарядить устройства, а также точки, оборудованные генераторами.

Какие устройства можно зарядить

Розетки подходят и для зарядки телефонов и планшетов. Сотрудник сети объяснил "Телеграфу", что большие станции подключать запрещено, в том числе EcoFlow. Причина – ограниченная мощность генератора.

"Никаких сокращений работы не планируем. Наоборот, стараемся работать для людей, чтобы обеспечить их всеми необходимыми товарами и продуктами, а также дать возможность подзарядить свои устройства и согреться", – заявили в пресс-службе "АТБ".

В "АТБ" во время отключений света можно согреться и выпить горячего чаю

Когда магазин на генераторе закрывается на перерыв

Пресс-служба "АТБ" сообщила, что магазины сети в Киеве и Киевской области оснащены автономными источниками питания. В Киеве магазин может работать на генераторе шесть часов подряд, а затем закрывается на час.

В Киеве магазины на генераторах могут закрываться на час после шести часов работы Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перед перерывом покупателям сообщают, когда магазин снова откроется и где находится ближайший супермаркет сети.

Можно ли пользоваться интернетом в магазине

Сотрудник "АТБ" объяснил правила доступа к Wi-Fi в магазине соображениями безопасности.

"В большинстве магазинов всего одна сеть. Магазин не может раздавать доступ всем из соображений безопасности. Конечно, если есть Wi-Fi без пароля, к нему можно подключиться", – рассказал сотрудник "АТБ".

По его словам, мобильная связь в магазинах обычно работает, поэтому для работы можно использовать мобильный интернет.

Как сообщал "Телеграф", генераторы в "АТБ" работают шесть часов, после чего им нужен 30-минутный перерыв – о режиме работы генераторов. Поэтому доступность магазина во время отключения света зависит не только от наличия резервного питания.