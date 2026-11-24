Параллельно с уголовными производствами идет активная кампания по отбеливанию репутации

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Суд изменил меру пресечения фигуранту ряда тяжких уголовных производств Александру Лицкевичу. Мужчину, подозреваемого в организации контрабанды люксовых часов на 400 млн грн, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

При этом ранее Лицкевич уже нарушал условия освобождения и даже потерял из-за этого более 9 млн грн залога. А параллельно он находится на скамье подсудимых по обвинению в избиении сотрудников БЭБ и СБУ и фигурирует в производстве относительно уклонения от призыва.

Но пока продолжаются судебные маневры вокруг фамилии Лицкевича и связанного с ним ювелирного бутика Lux Groups, развернулась зачистка инфополя. Сначала сеть заполнили сотни "отбеливающих" пиар-статей с ИИ-портретами Лицкевича, "часового эксперта" и благотворителя. Теперь же критические расследования пытаются убрать из Google с помощью жалоб о якобы нарушении авторских прав.

"Телеграф" разобрался в свежих судебных постановлениях, объясняющих, как главный фигурант резонансного дела снова оказался на свободе и что происходит с его уголовными производствами сейчас.

Глянцевый фасад Lux Groups и криминальный шлейф

В публичном информационном пространстве Александр Лицкевич годами позиционировал себя как топовый знаток элитных швейцарских часов и ювелирного рынка. В сети можно найти десятки материалов со сгенерированными ИИ портретами, где он раздает советы, как правильно выбрать Rolex, Audemars Piguet или Cartier — и почему покупать их стоит именно в столичном бутике Lux Groups на бульваре Тараса Шевченко.

В феврале 2026 года "Телеграф" посвятил этой истории детальное расследование. Тогда мы выяснили, что за глянцем "ювелирного эксперта" скрывается целый букет криминальных эпизодов .

Статья о Лицкевиче и связанном с ним ювелирном бутике Lux Groups

В частности, в октябре 2025 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило масштабную схему контрабанды дорогих часов на $10 млн (свыше 400 млн грн). Как выяснили журналисты из реестра судебных решений, организатором схемы следствие считает именно Лицкевича, а торговую марку Lux Groups он оформил на свою мать.

Кроме контрабанды Александр Лицкевич засветился в громком деле о жестоком избиении двух детективов БЭБ и работника СБУ во время обыска на яхте летом 2025-го, в старых судебных спорах клиентов относительно невозврата денег за бриллианты, а также в производстве , которое касается вероятного подлога документов об отцовстве для уклонения от мобилизации.

На свободу, несмотря на нарушения: как самый "гуманный в мире" суд отпустил Лицкевича домой

Несмотря на тяжесть подозрения по делу о контрабанде, сразу после его объявления в октябре 2025 года Александр Лицкевич избежал длительного ареста. Суд определил ему залог в 9 084 000 гривен, который оперативно внесли, и подозреваемый вышел на свободу под ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, по версии следствия, Лицкевич организовал группу из 12 человек (пятеро пособников и шестеро проводников поезда № 68/69 "Варшава — Киев"), которая в 2024–2025 годах контрабандой ввозила элитные часы Rolex, Audemars Piguet Rolex и Ulysse Nardin через пункт пропуска "Ягодин" и сбывала их через киевский бутик Lux Groups.

Только в одном эпизоде фигурируют 27 часов почти на 16,9 млн грн, а общую стоимость контрабанды БЭБ оценивало более чем в 400 млн грн — причем правоохранители считают, что противоправную деятельность фигурант не прекратил даже после объявления подозрения.

Свежие эпизоды детективы БЭБ зафиксировали во время обыска 30 апреля 2026 года. Кроме того, как отмечено в определении Шевченковского райсуда Киева от 22 сентября 2026 года, на свободе бизнесмен просто проигнорировал требования суда:

"Подозреваемый ОСОБА_5 продолжал совершение инкриминируемого ему уголовного правонарушения, после сообщения о подозрении, нарушил примененную к нему меру пресечения в виде залога, в том числе обязанность носить электронное средство контроля," — говорится, в частности, в материалах судебных решений.

Материалы дела

Реакция суда летом была жесткой: 19 июня 2026 года Лицкевичу изменили меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога, а предыдущие 9,08 млн грн взыскали в доход государства. Казалось бы, фигурант надолго задержится в Киевском СИЗО — еще 22 сентября судья продлил ему арест без залога до 6 ноября.

Но уже через две недели, 6 октября 2026 года, другой судья того же Шевченковского райсуда Алексей Глянь (известен в частности "мягким") рассмотрением дела о залоге для Коломойского и отказом в освобождении из-под стражи сотрудника НАБУ Виктора Гусарова. — Ред.) принял противоположное решение и выпустил Лицкевича прямо в зале суда под круглосуточный домашний арест до 4 декабря.

Судья решил, что риски побега или давления на свидетелей уже снизились. Мол, расследование и так завершилось еще 18 сентября, а детективы БЭБ якобы сами затягивали дело, тома на ознакомление защиты начали издавать только 2 октября, прямо перед заседанием.

Выйдя на свободу с электронным браслетом на ноге и сдав загранпаспорта, Лицкевич сразу попытался выторговать еще больше свободы. Уже 28 октября его адвокат попросил суд перевести подзащитного с круглосуточного домашнего ареста на ночной — мол, сидение дома мешает самому ездить в БЭБ читать материалы дела. На этот раз манёвр не удался: суд вернул ходатайство без рассмотрения, потому что защита нарушила 30-дневный срок для повторного обращения.

Драка с БЭБ на яхте и "липовая" многодетность: как буксуют другие дела

Контрабанда — не единственное бремя, которое висит на Лицкевиче. В Голосеевском райсуде Киева с осени 2025 года слушается еще одно громкое дело (в уголовном производстве №12025100010002032) — о нападении на правоохранителей.

Инцидент произошел в июне 2025 года во время обыска на киевской яхте "Abacus marine". По данным следствия, Лицкевич вместе с двумя знакомыми набросился на двух детективов БЭБ и работника СБУ, пришедших проводить следственные действия. Причем если двум его товарищам инкриминируют лишь сопротивление правоохранителям (ч. 2 ст. 342 УК), то самому Лицкевичу — умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 345 УК).

Впрочем, рассмотрение этого дела в суде фактически застопорилось. Как следует из постановления Голосеевского райсуда от 14 июля 2026 года, летом заседания срывались из-за того, что сам Лицкевич находился в СИЗО, а двое его сообщников просто игнорировали повестки — мол, раз адвокат Лицкевича попросил перенести суд, то им можно не приходить. Из-за такого поведения судье пришлось принять решение о принудительном приводе обоих обвиняемых.

Кроме этого, в полиции расследуется еще одно производство (№12025100010002144), где правоохранители проверяют возможный подлог документов о многодетности (оформленных в апреле 2022 года в Хмельницкой области свидетельств о рождении трех детей) одним из фигурантов упомянутого дела. Как следует из материалов судебных решений, фигурант этого производства получил отсрочку от мобилизации до 2030 года и свободно ездил за границу во время войны. Одновременно в судебных материалах по этому делу также упоминаются эпизоды об изменении меры пресечения, точно как по делу о контрабанде, то есть речь, вероятно, опять-таки идет именно об Александре Лицкевиче.

Зачистка Google: от ИИ-фейков до цензуры через OnlyFans и DMCA

Пока уголовные производства тянутся в судах вокруг имени Александра Лицкевича и бренда Lux Groups продолжается активная кампания по отбеливанию репутации.

Еще в начале 2026 года "Телеграф" обращал внимание, что сеть буквально заполонили сотни однотипных рекламных интервью с "экспертом Лицкевичем" и публикаций о его благотворительности. Причем почти все фотографии "ювелира" в этих статьях оказались сгенерированными искусственным интеллектом – предположительно, чтобы забить поисковую выдачу Google и скрыть реальную внешность и скандалы фигуранта.

Все они – Александры Лицкевичи. Большинство фото сгенерированы ИИ

Теперь же в ход пошли более жесткие инструменты. 17 ноября редакция "Телеграфа" получила от Google сообщение о блокировании сразу украинской и российской версий нашего февральского расследования о "ювелирной безнаказанности" Lux Groups и Лицкевича из-за жалобы о якобы нарушении авторских прав (DMCA).

Жалоба на издание из-за якобы нарушения авторских прав (DMCA)

Как выяснилось благодаря международному реестру жалоб Lumen Database, обращение в Google 16 ноября подал пользователь под именем Aleksandr Lytskevych.

Жалобу подал пользователь под именем Aleksandr Lytskevych

Причем сделал это по классической схеме манипуляций с поисковыми алгоритмами:

Сначала спорные изображения загружают на стороннюю площадку – в этом случае заявитель указал первоисточником "свой аватар" в профиле на платформе OnlyFans .

. Далее подается DMCA-жалоба, на которую алгоритмы Google часто реагируют автоматическим исключением страниц из поиска.

Чтобы ускорить блокировку, ссылки на материалы "Телеграфа" добавили в один список вместе с другим сторонним сервисом — замаскировав таким образом зачистку критических публикаций СМИ под борьбу со "слитым" контентом.

Под аналогичную атаку попали и коллеги из других медиа. В частности, 18 ноября редакция издания "СтопКор" также сообщила , что в Google поступила DMCA-жалоба (обращение о якобы нарушении авторских прав) с требованием удалить из поиска их журналистское расследование о Lux Groups, Лицкевиче и контрабанде часов на $10 млн.

На обнародованном журналистами скриншоте фигурирует точно такой же набор ссылок с профилем OnlyFans и сторонним сайтом.

Скриншот СтопКор

В результате мы можем констатировать, что механизм DMCA в украинских реалиях давно стал популярным способом "тихой цензуры" — когда нежелательные расследования пытаются вычистить из поисковиков под формальным предлогом защиты авторского права.

В итоге складывается парадоксальная картина: пока дело об избиении силовиков буксует из-за неявки, а расследование контрабанды на сотни миллионов застряло на этапе чтения томов, главный фигурант не только вышел из СИЗО домой, несмотря на предыдущие нарушения режима домашнего ареста и конфискованные 9 миллионов залога, но и, похоже, пытается переписать свою биографию в интернете с чистого листа.

Однако у цифровой цензуры есть один существенный недостаток: удалить из сети решение Единого государственного реестра судебных решений посредством жалоб об "авторском праве" невозможно. Сколько бы ИИ-портретов "эксперта" ни появлялось в поисковиках, сколько бы попыток скрыть криминальный шлейф за аватарами на OnlyFans он ни осуществил, реальная история фигуранта продолжает писаться в залах украинских судов.

В настоящее время редакция "Телеграфа" уже готовит официальные запросы в Офис генерального прокурора и Бюро экономической безопасности, чтобы выяснить, будут ли они требовать возвращения подозреваемого в СИЗО после 4 декабря, когда истечет срок домашнего ареста. Отдельно мы обратимся в Голосеевскую окружную прокуратуру и Нацполицию Киева относительно прогресса в делах о нападении на правоохранителей на яхте и вероятном уклонении от мобилизации.

Мы будем и дальше следить за развитием всех производств вокруг Александра Лицкевича и бренда Lux Groups. Не переключайтесь.