Правительство решило закрыть список "международных спонсоров войны": что это значит

Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине.

Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны". Информацию из него передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики.

Соответствующее решение было рассмотрено на расширенном заседании Кабмина, где присутствовали главы СБУ, Офиса генпрокурора, НАПК, секретарь СНБО и представители посольств стран Европы, США и Китая. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министерство иностранных дел заявило о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров об отсутствии нормативной базы для существования такого списка. И соответственно негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии.

Также Министерство юстиции отметило неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

В СНБО среди прочего отметили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.

Представители Национального агентства по предотвращению коррупции согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

Таким образом было решено:

Передать информацию, содержащуюся на вышеупомянутом сайте, в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для проработки, в том числе, определение оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам и подготовке соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО.

Переадресовать пользователей со страницы "Международные спонсоры войны" на веб-сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины "Государственный реестр санкций".

Ранее "Телеграф" писал, что крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания Subway в Украине была признана спонсором войны. Более 500 ресторанов до сих пор работают на территории страны-агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ.