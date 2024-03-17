"Избиение, давление, угрозы": во Львове ТЦК силой мобилизовал известного волонтера (видео)

В военкомате обещают наказать нападавших

Украинские военкоматчики вляпались в очередной громкий скандал. От их произвола пострадал известный волонтер. В ТЦК уже обещают разобраться.

Об этом в сети сообщает львовянка Виолетта Таран. Пострадавшим является её муж — известный волонтер, который собирал деньги на ВСУ, Кирилл Таран.

По её словам, мужчину якобы похитили с применением силы сотрудники Шевченковского ТЦК и СП. Как утверждается, потерпевшего они удерживали в военкомате и там избивали.

"Избиение, давление, угрозы, нанесен материальный ущерб (порваны куртку, штаны, разбиты очки и телефон)", — говорит она.

Как оказалось, Кирилл Таран от прохождения военно-врачебной комиссии отказался, ведь не имел при себе медицинских документов, которые бы подтвердили, что он имеет серьезные заболевания. Однако отказ мужчины не приняли. Его жена говорит, что в подтверждение этого имеет видео и аудиозапись. Затем Тарану выписали повестку на уточнение данных. Это было около 2 ночи 16 марта.

А уже через два часа был готов приказ о мобилизации мужчины с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП – Романа Немышкала, которого самого, как говорит женщина, на месте не было. После этого волонтера отправили в воинскую часть на территории Ровно.

В сети также опубликовано видео задержания Тарана. На нем можно увидеть, что его действительно заволокли в бус с помощью силы.

В настоящий момент уже появилась реакция ТЦК. Издание ZAXID.NET обратилось за комментарием во Львовский областной ТЦК. Ее руководитель Артур Ниязов сообщил, что по данному факту завтра проведут служебное расследование, пообещав привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове сотрудники ТЦК за шкирку заволокли мужчину на "медкомиссию".