Ответственных накажут? Борель резко отреагировал на масштабный обстрел Украины

Жестокие атаки России должны прекратиться

Все причастные к масштабной атаке россиян 22 марта, значительно поразившей энергетическую инфраструктуру Украины, понесут ответственность. Такое заявление сделал глава дипломатии Европейского Союза Жозеф Борель.

Он об этом написал в X (ранее Twitter). Он также отметил, какой безопасности подвергают россияне ЗАЭС своими коварными действиями.

"Россия продолжает свои жестокие атаки на население Украины, бомбя беспилотниками и ракетами энергетическую инфраструктуру в течение ночи, убивая и травмируя десятки людей, ставя под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции. Это должно прекратиться! Все виновные будут привлечены к ответственности", — написал глава европейской дипломатии.

Отметим, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис также отреагировал на масштабные обстрелы Украины. Он сказал, что именно уменьшение количества оружия оказало негативное влияние. И таким действиям со стороны западных партнеров "нет оправдания".

В Укрэнерго подчеркнули, что масштаб поражений для энергосистемы после обстрела глобальный. Он превысил русские атаки прошлогодней зимы.

Напомним, что эксперты рассказали "Телеграфу", почему россияне активизировали воздушные атаки после почти полуторамесячного перерыва, а также почему сегодня не удалось отразиться так же эффективно, как вчера.