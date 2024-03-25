Пора менять пряник на кнут? МИД Литвы сделал резкое заявление по поводу российской ракеты в Польше

Это прямая угроза странам НАТО

С нарушением воздушного пространства стран НАТО российскими ракетами нельзя мириться. Вооружение РФ, нарушившее пространство Польши, нужно было сбить.

Об этом пишет Fox News, цитируя главу МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса. Он отметил, что даже ошибочные "залеты" российских ракет — это угроза для стран НАТО.

По его мнению, вполне возможно, что ракета в воздушном пространстве Польши 24 марта была случайной. Но Ландсбергис настаивает на том, что отсутствие реакции на это может быть расценено как поощрение.

"Поэтому мы должны изменить наше отношение и послать очень четкий сигнал, что если такое повторится, то ракеты или беспилотники будут сбиты", — заявил министр.

Он также напомнил, что столь случайное нарушение ракетами РФ воздушного пространства Польши "происходит не впервые".

"Уже было несколько случаев нарушения воздушного пространства Румынии, и это тоже не первый случай нарушения воздушного пространства Польши", — добавил министр.

Заметим, что российская ракета, которая 24 марта залетела на территорию Польши, не была сбита, ведь, по словам вице-премьер-министра и главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, она не представляла угрозы.

Ранее "Телеграф" писал, что в МИД Польши прокомментировали инцидент с российской ракетой.