День в день: Байден снова назвал Путина мясником и предложил новый метод для помощи Украине

Предложение Байдена позволило бы собрать до 400 млрд дол. в течение последующих 10 лет

Президент США Джо Байден спустя ровно два года после прошлого раза снова назвал диктатора Путина мясником. Он призвал выделить помощь Украине и рассказал, как это можно было бы сделать еще.

Об этом американский лидер сказал на встрече с избирателями в штате Северная Каролина, сообщает официальный сайт Белого дома 26 марта. Он объяснил, что если бы налог для американских миллиардеров поднять с нынешних 8,2% до 25%, это позволило бы собрать до 400 млрд дол. в течение последующих 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В частности, наконец-то защитить Украину от этого мясника Путина", – отметил президент США.

Напомним, что ровно два года назад, 26 марта 2022 года, Байден назвал Путина "мясником" во время своей встречи в Варшаве с украинскими беженцами. Тогда же президент США заявил, что война с Украиной стала для России "стратегическим провалом" и отбросила ее в XIX век.

В Кремле тогда, комментируя Байдена, заявили, что "каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации" США.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в США проголосуют за помощь Украине.