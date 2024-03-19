Все-таки в кредит? Сенатор США предположил, при каком условии в Конгрессе примут помощь Украине

70% конгрессменов-республиканцев отлично понимают необходимость помогать Украине, считает сенатор

Одним из вариантов принятия помощи Украине в Конгрессе США может являться беспроцентный кредит, а не грант без необходимости возврата. Именно такой вариант сейчас якобы рассматривает спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время брифинга в Киеве. Он заверил, что Джонсон якобы добросовестно работает над тем, чтобы предоставить Украине помощь.

"Я разговаривал со спикером до того, как приехал сюда. Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет достаточно популярна. Не только среди республиканцев, но и среди демократов", – заявил он.

По словам Грэма, идею предоставления беспроцентного кредита поддерживает экс-президент Дональд Трамп, который в последние месяцы активно тормозит помощь Украине. Сенатор уверен, что в ближайшие дни после принятия бюджета США проект документа пройдет Палату представителей, поскольку 70% конгрессменов-республиканцев прекрасно понимают необходимость помогать Украине.

Как писал "Телеграф", США после долгой паузы приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи на 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на "несколько недель, а возможно и всего на пару недель".

Однако такое выделение помощи – уникальный случай, поскольку "зашкваренные" трамписты в Конгрессе все еще блокируют миллиарды долларов помощи для Украины. Потому пакет выделили за счет сэкономленных денег Пентагона.

Пока Конгресс США не может проголосовать за выделение помощи Украине в размере 60 млрд долларов, у Пентагона нет бюджета на 2024 год. Из — за нерешительности конгрессменов страдает прежде всего обороноспособность США.