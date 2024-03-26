Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о том, какие проекты по помощи Украине возможны к рассмотрению Палаты представителей США после возвращения с каникул

Давайте уточню статус по многострадальной помощи США Украине, а то разные конгрессмены и сенаторы наговорили всякого, можно запутаться.

Прежде всего нужно сказать, что в марте были шевеления в правильном направлении, но ничего не решилось. Американское законотворчество похоже на строительство — какие сроки не загадывай, все равно выйдет дольше.

Но все же был принят бюджет США (просрочили всего на полгода), что было формальным препятствием к рассмотрению "нашего" бюджета в Палате представителей (America First!)

Теперь с 9 апреля, когда Палата вернется с очередных каникул, все сведется к трем вариантам:

Сенатский проект

Это наиболее желаемый для нас вариант. Проект помощи Украине, Израилю и Тайваню был принят в Сенате в середине февраля, и с тех пор мертвым грузом валяется в Палате, так как спикер Джонсон отказывается его выносить на голосование.

Чтобы обойти отказ спикера Джонсона, была создана специальная петиция. Если она соберет 218 подписей — проект будет проголосован, подписан и начнет действовать.

Одна проблема — подписи собираются очень медленно, сейчас их 191, из которых 190 дали демократы. Причем 23 демократа пока кочевряжатся, так как выступают против помощи Израилю. Это много.

К сожалению, пока у петиции не будет 200-210 демократических подписей, рассчитывать, что под ней начнут активно подписываться республиканцы, не стоит.

"Двухпартийный" проект, продвигаемый республиканцем Фитцпатриком

Это так себе проект для нас. В нем отсутствует финансовая и экономическая помощь, военная прописана странно, а также засунут один из вариантов решения по границе. А как мы знаем из опыта, такие "решения" оказываются стопором для принятия проекта.

У "проекта Фитцпатрика" тоже есть петиция за голосование в обход спикера, под ней аж 16 подписей (6 демократов и 10 республиканцев). Этим она и интересна — в теории республиканцы, подписавшие эту петицию, могут подписать и первую.

А в целом этот проект мертв.

Гипотетический "проект спикера Джонсона"

Когда Джонсон говорит, что как только Палата выйдет с каникул, так сразу возьмется за помощь Украине, он имеет в виду свой воображаемый проект.

Главное, что нужно о нем знать — его на этот момент не существует. Разные республиканцы, каким-то боком имеющие отношение к спикеру, описывают его по-разному. А может это будет кредит, а может ленд-лиз, а может выделить помощь Украине отдельно, а может засунуть туда границу, а может засунуть туда запрет на уменьшение производства СПГ, а может…

То есть в разных формулировках этот проект может стать как компромиссным для нас, так и гроб-гроб-кладбищем.

Например, если военную помощь скопипастят из сенатского проекта, а финансовую дадут в кредит с правом списания, то ок, норм. Правда, этот проект потом пойдет в Сенат, что снова растянет сроки, но хрен с ним. Пусть.

А если в него будут вписаны нормы, делающие его заведомо непроходным, то финита.

Но об этом мы узнаем только в апреле.

Итого. Наиболее желаемым для нас вариантом остается сенатский проект. Для его принятия нужно, чтобы под соответствующей петицией подписалось 218 конгрессменов. За это и помолимся.

Ранее "Телеграф" писал, что Европа способна полностью заместить военную помощь, которую сейчас оказывают Украине США. Однако для этого европейским странам придется по меньшей мере удвоить как объемы оказываемой Украине помощи, так и темпы ее оказания.