День у день: Байден знову назвав Путіна м’ясником і запропонував новий метод для допомоги Україні

Пропозиція Байдена дозволила б зібрати до 400 млрд. дол. протягом наступних 10 років

Президент США Джо Байден рівно через два роки після минулого разу знову назвав диктатора Путіна м’ясником. Він закликав виділити допомогу Україні та розповів, як це можна було б зробити ще.

Про це американський лідер сказав на зустрічі з виборцями у штаті Північна Кароліна, повідомляє офіційний сайт Білого дому 26 березня. Він пояснив, що якби податок для американських мільярдерів підняти з нинішніх 8,2% до 25%, це б дозволило зібрати до 400 млрд дол. протягом наступних 10 років.

"Уявіть, що ми могли б зробити з цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. Зокрема, нарешті захистити Україну від цього м’ясника Путіна ", — зазначив президент США.

Нагадаємо, що рівно два роки тому, 26 березня 2022 року, Байден назвав Путіна "м’ясником" під час своєї зустрічі у Варшаві з українськими біженцями. Тоді ж президент США заявив, що війна з Україною стала для Росії "стратегічним провалом" та відкинула її у XIX століття.

У Кремлі тоді, коментуючи Байдена, заявили, що "щоразу подібні особисті образи звужують вікно можливостей для наших двосторонніх відносин за нинішньої адміністрації" США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли у США проголосують за допомогу Україні.