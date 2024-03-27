Ожидают трудных переговоров: министр Сольский встретится с представителями правительства Польши

Варшава ожидает трудных переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским, который, по мнению польских СМИ, выделяется "железной хваткой".

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, которого цитируют местные медиа, Николай Сольский примет участие в совместном заседании с польским правительством и представителями ассоциаций сельхозпроизводителей, на котором выскажет твердую позицию за либерализацию торговли с ЕС в интересах Украинских фермеров.

"Приезжает правительственная делегация Украины, в четверг в Варшаве совместное заседание правительств Украины и Польши. Завтра мы собираемся в необычном формате, потому что кроме министров сельского хозяйства Украины и Польши, заместителей министров, советников также будут представители ассоциаций производителей разных растений", — сказал Секерский.

Министр агрополитики Украины активно участвует в разрешении проблемы блокировки украинской сельхозпродукции, курирует поддержку бесперебойной работы "зернового коридора", что позволило поднять экспорт сельхозпродукции в 2023 до 22,9 млрд долларов – на 7% выше показателей 2022 года.

В данный момент Николая Сольского считают основным претендентом на пост премьер-министра на смену Денису Шмыгалю, который попал в ряд скандалов, связанных с провальными переговорами с поляками и неудовлетворительными темпами строительства фортификаций на передовой.