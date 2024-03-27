Чекають на важкі переговори: міністр Сольський зустрінеться з представниками уряду Польщі

Варшава очікує на важкі переговори з міністром аграрної політики України Миколою Сольським, який, на думку польських ЗМІ, виділяється "залізною хваткою".

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, якого цитують місцеві медіа, Микола Сольський візьме участь у спільному засіданні з польським урядом та представниками асоціацій сільгоспвиробників, на якому висловить тверду позицію за лібералізацію торгівлі з ЄС на користь українських фермерів.

"Приїжджає урядова делегація України, у четвер до Варшави спільне засідання урядів України та Польщі. Завтра ми збираємося у незвичайному форматі, бо крім міністрів сільського господарства України та Польщі, заступників міністрів, радників також будуть представники асоціацій виробників різних рослин", — сказав Секерський.

Міністр агрополітики України бере активну участь у вирішенні проблеми блокування української сільгосппродукції, займається підтримкою безперебійної роботи "зернового коридору", що дозволило підняти експорт сільгосппродукції у 2023 до 22,9 млрд доларів – на 7% вище за показники 2022 року.

Наразі Миколу Сольського вважають основним претендентом на посаду прем'єр-міністра на зміну Денису Шмигалю, який потрапив до низки скандалів, пов'язаних із провальними переговорами з поляками та незадовільними темпами будівництва фортифікацій на передовій.