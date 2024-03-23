В одной из стран ЕС заблокируют Telegram: СМИ назвали причину прекращения работы платформы (обновлено)

Платформа четвертая по популярности среди мессенджеров

Высший суд Испании принял решение о блокировании Telegram. Мессенджер перестанет работать уже в понедельник, 25 марта.

Причиной послужили жалобы медиакомпаний на то, что платформа позволяет пользователям скачивать свой контент без разрешения. Об этом пишет издание "Reuters", ссылаясь на данные источники из суда.

UPD: 26 марта в Испании прекратили временную блокировку Telegram. Сейчас судья Сантьяго Педрас намерен дождаться доклада по платформе от комиссара по разведслужбам.

Пока известно, что уже с понедельника использование Telegram в Испании временно приостановят по требованию медиакомпаний, в частности Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.

По словам источника, судья Сантьяго Педрас принял решение о прекращении использования Telegram на время расследования исков. Операторы мобильной связи будут обязаны заблокировать платформу.

Telegram в Испании использует около 19% испанцев, по данным антимонопольного ведомства CNMC. То есть платформа четвертая по популярности среди мессенджеров.

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