Украину накрыла пыль из Сахары: синоптики предупреждают об опасности

Сегодня пылевая буря распространится на большинство областей Украины

Украину накрыла пыль из Сахары. В этой связи синоптики предупреждают об опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары.

В частности это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT.

Следовательно, жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, 31 марта. А сегодня пылевая буря распространится на большинство областей Украины.

По данным синоптиков, небо будет туманным.

"Закрывайте окна, пыль может быть вредной", — призвали в Укргидрометцентре.

В течение трех дней температура воздуха будет колебаться в пределах 16-27 градусов тепла. Ночью она не опустится ниже +9°C.

Как известно, пылевая буря — это атмосферное явление в виде переноски пыли (больших количеств пыли, частиц грунта, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров с заметным ухудшением горизонтальной видимости (обычно на уровне 2 м она составляет от 1 до 9 км, но в ряде случаев может снижаться до нескольких сотен и даже до нескольких десятков метров).

Во время этого наблюдается подъем пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, удаленные предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно на сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более. Распространены в пустынях, полупустынях, в пахотных степях, где дуют сильные ветры.

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