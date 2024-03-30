В Украину идет настоящая весна: в каких городах потеплеет до +23 градусов на выходных

Погода на выходных порадует украинцев

Несмотря на то, что в конце марта Киев накрыл град с ливнем, в Украину идет настоящая весенняя погода. В некоторых регионах ожидается потепление до +23 градусов.

На портале meteofor прогноз погоды на выходные 30-31 марта благоприятный. Но в некоторых областях ожидаются несущественные осадки.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу, 30 марта, ожидается теплая и солнечная погода, но с переменной облачность. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +19 градусов. Порывы ветра 3-9 м/с.

В воскресенье, 31 марта, в столице потеплеет до +22 градусов. Погода обещает быть солнечной, осадков не прогнозируется. Порывы ветра 4-9 м/с.

Погода в Одессе

На юге Украины 30 марта погода будет с переменной облачностью, но без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 градусов. Порывы ветра ожидаются от 4 до 9 м/с.

В воскресенье, 31 марта, в Одессе погода будет солнечной, а термометры покажут от +9 до +12 градусов. Порывы ветра ожидаются до 9 м/с.

Погода в Харькове

В Харькове 30 марта сутра могли пройти незначительные дожди, но в остальной половине дня погода будет солнечной. Воздух прогреется от +9 до +17 градусов, порывы ветра 2-9 м/с.

В воскресенье, 31 марта, ожидается переменная облачность, а термометры покажут до 22 градусов тепла. Порывы ветра незначительные 3-7 м/с.

Погода в Днепре

В Днепре 30 марта будет солнечно, однако небо может затянуть облаками. Температура воздуха ожидается от +8 до +18 градусов. Порывы ветра 4-7 м/с.

В воскресенье, 31 марта, потеплеет до +22 градусов, может быть переменная облачность. Порывы ветра будут достигать 8 м/с.

Погода во Львове

На западе страны теплая и солнечная погода, а термометры показывают +9+23 градуса. При этом ветрено — порывы ветра от 2 до 13 м/с.

В воскресенье, 31 марта, во Львове будет преимущественно солнечно и тепло — от +12 до +23 градусов. Осадков не прогнозируется, порывы ветра будут достигать 11 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что так тепло в Украине не было последние пять лет, говорят синоптики. Конец марта приятно удивит погодой.