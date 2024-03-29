Темное ядро солнечного пятна втрое больше Земли: приведет ли это к магнитным бурям

Этими днями можно отдохнуть

Хотя солнечное пятно AR3615 начало снижать свое влияние на Землю, но оно продолжает провоскивать вспышки. Если пятно будет в опасной зоне Солнца, оно может стать причиной многодневной радиационной бури.

Взрыв 28 марта ионизировал верхние слои атмосферы Земли и вызвал глубокое коротковолновое радиозатемнение над Тихим океаном. Об этом сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

По словам ученых, солнечное пятно AR3615 снова растет и увеличение привело к тому, что одно из его темных ядер увеличилось втрое, чем Земля.

"Сегодня утром я видел солнечное пятно у конца крыла RAF A400", — говорит Марк Чаррон, приславший фото из Эйра, Шотландия.

Согласно данным, на фото можно увидеть массивную группу солнечных пятен AR3615, AR3619 и AR3614.

"Самолет совершал тренировочные цепи из Прествика, Шотландия, и во время одного пролета он пересек Солнце с того места, где я стоял", — говорит Чаррон.

По словам астросиноптиков, пятно приближается к "опасной зоне" на Солнце, где увеличивается вероятность того, что вспышка, которую приведет оно, станет затяжной радиационной бурей на Земле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в Украине на выходные. Синоптики говорят, что теплее всего в эти дни будет на западе.