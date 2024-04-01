Поедет на фронт? Стало известно, что будет с ровенским военкомом-любителем целоваться

К работе подполковника у управления претензий нет

Руководитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подполковник Александр Ярмошевич, попавший в любовный скандал из-за поцелуев на рабочем месте, написал рапорт на перевод в боевую часть.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад". Информация появилась в Facebook.

В посте указано, что военный сделал это по собственному желанию. К его работе управление претензий не имело. При этом в оперативном командовании "Запад" подчеркнули, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте.

Когда военный написал рапорт с просьбой перевести его в одну из боевых частей, командование подписало об этом приказ. Кроме того, сейчас устанавливают обстоятельства установки камер в служебном помещении военкома.

"Также отмечаем, что утечка видеоматериалов была скинута и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Следовательно, обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников", — добавили в командовании.

Напомним, что в одном из военкоматов Ровенской области назначили проверку после того, как в сети обнародовали видео с, вероятно, начальником ТЦК. Кадры получили посредством тайного видеонаблюдения.

Впервые видео опубликовал на своем Telegram-канале пророссийский блоггер Анатолий Шарий, заявив, что на видео полковник Александр Ярмошевич.

На смонтированных кадрах мужчина целуется с несколькими женщинами в разное время. В Сухопутных силах заявляли, что дадут "должную оценку" как содержанию смонтированного видео, так и факту установления секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Позже выяснилось, что Ярмошевич увеличил свое состояние с начала полномасштабной войны с российскими террористами. Такие выводы можно сделать, изучив электронные декларации Ярмошевича за 2022 и 2023 годы.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из военнослужащих ВСУ, пытаясь поддержать подполковника Александра Ярмошевича, опубликовала фото с мужем, где они целуются. Однако реакция пользователей сети прокатилась по волне хейта в комментариях.