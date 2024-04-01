Поїде на фронт? Стало відомо, що буде з рівненським військкомом-любителем цілуватись

До роботи підполковника управління претензій не має

Очільник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у любовний скандал через поцілунки на робочому місц, написав рапорт на переведення в бойову частину.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід". Інформація з’явилась у Фейсбуці.

В пості вказано, що військовий зробив це за власним бажанням. До його роботи управління претензій не мало. При цьому в оперативному командуванні "Захід" наголосили, що особисті питання військовослужбовці не мають вирішувати на робочому місці.

Тож коли військовий написав рапорт із проханням перевести його до однієї з бойових частин, командування підписало про це наказ. Крім того, зараз ще встановлюють обставини встановлення камер у службовому приміщенні військкома.

"Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження "лідерів" суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки першоджерел", — додали в командуванні.

Нагадаємо, що в одному з військкоматів Рівненщини призначили перевірку після того, як у мережі оприлюднили відео з, імовірно, начальником ТЦК. Кадри отримали за допомогою таємного відеоспостереження.

Вперше відео опублікував на своєму Telegram-каналі проросійський блогер Анатолій Шарій, заявивши, що на відео — полковник Олександр Ярмошевич.

На змонтованих кадрах чоловік цілується з кількома жінками в різний час. У Сухопутних силах заявляли, що нададуть "належну оцінку" як змісту змонтованого відео, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Пізніше з’ясувалося, що Ярмошевич збільшив свої статки з початку повномасштабної війни з російськими терористами. Такі висновки можна зробити, вивчивши електронні декларації Ярмошевича за 2022 та 2023 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що одна з військовослужбовиць ЗСУ, намагаючись підтримати підполковника Олександра Ярмошевича, опублікувала фото з чоловіком, де вони цілуються. Проте реакція користувачів мережі прокотилась хвилею хейту у коментарях.