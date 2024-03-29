Скандал с Ровенским военкомом и поцелуями: Маляр сказала, кто может пойти под суд

В беду попал не только "герой" видео

Публикация видео с начальником Ровенского ТЦК подполковником Александром Ярмошевичем, целовавшимся со своими подчиненными, может быть квалифицирована как нарушение закона. Ведь кадры могли быть сделаны в рамках следствия, и их распространение является разглашением данных расследования.

Более того, обнародование этих кадров можно считать унижением достоинства Ярмошевича, что также является нарушением закона. Об этом написала бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что для начала нужно установить, кто снимал эти видео.

"Возможно, обнародование видео является преступлением. Если это совершали правоохранительные органы в рамках проведения, скажем, негласных следственных (розыскных) действий, для которых должны быть соответствующие основания, то за такое обнародование оперативных данных должна наступать уголовная ответственность тех, кто имел доступ по службе к этим данным и передал их посторонним лицам или обнародовал самостоятельно", — говорится в сообщении.

Анна Маляр добавляет, что Уголовный кодекс Украины по статье 387 "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования" предусматривает ответственность за такой "слив" информации.

"Кроме того, часть 3 этой статьи предусматривает еще и квалифицирующий признак, который увеличивает размер наказания, — "если разглашенные данные порочат человека, унижают его честь и достоинство". Надо открывать уголовное производство и разбираться", — пишет бывший заместитель министра.

Заметим, что видео с неуставными отношениями начальника Ровенского ТЦК первым опубликовал бежавший в Испанию подсанкционный блогер Анатолий Шарий. Затем их начали подхватывать другие медиа и СМИ.

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