В Ровно проверяют военкома после видео с поцелуями: "Увеличивает число мобилизованных, но зашел издалека"

Александр Ярмошевич официально женат и растит сына

Начальник Ровенского ТЦК подполковник Александр Ярмошевич попал в любовный скандал. В сети появилось видео, как он на рабочем месте занимается неуставными отношениями со своими подчиненными.

В Сухопутных войсках ВС Украины отреагировали на скандальные кадры и начали служебную проверку. Сам начальник ТЦК немногословно отреагировал на скандал со своим участием.

На кадрах видно, что 36-летний Ярмошевич целуется и обнимается сначала с блондинкой в военной форме, которая спустя некоторое время выходит из его кабинета с документами. Затем к нему заходит рыжеволосая подчиненная, с которой сценарий повторяется. Наличию неуставных отношений не помешало и наличие жены у главы Ровенского ТЦК Валентины.

Александр Ярмошевич с женой Валентиной

Александр Ярмошевич с сыном

Когда и как было сделано видео, неизвестно. Но, вероятно, кто-то установил в кабинете Александра Ярмошевича скрытую камеру и следил за украинским военнослужащим. В Сухопутных войсках пообещали разобраться как в неуставных отношениях, так и в установке секретного оборудования.

"По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления секретного видеонаблюдения в служебном помещении. Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия", — сказано в сообщении.

Сам подполковник поблагодарил в соцсети за "особенное внимание" и заявил, что его позиция будет "неизменной и правильно", однако не уточнил какой именно. Также после этого он опубликовал несколько картинок с цитатами о врагах и испытаниях.

Известно, что Ярмошевич возглавляет Ровенский ТЦК с 2021 года. До этого он участвовал в АТО. В сети на его любовные отношения на рабочем месте отреагировали с юмором.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший военком Запорожской области предстанет перед судом. Он "подарил" семи подчиненным по миллиону гривен.