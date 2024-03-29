"Целуйтесь побольше": воин ВСУ поддержала скандального военкома из Ровно, но в сети это не оценили
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Свобода любви на войне
Недавно разгорелся любовный скандал в Ровенском ТЦК, где подполковник Александр Ярмошевич на рабочем месте занимался неуставными отношениями со своими подчиненными. Поддерживая военкома, одна из воинов ВСУ опубликовал фото с мужем, где они целуются.
В своем Facebook Ярина Чорногуз написала, что она за свободу любви на войне. В сети пользователи не расценили этот месседж и захейтили ее.
Ярина написала, что скандал с любующийся на рабочем месте работниками ТЦК раздувают российские пропагандисты. Цель которых, прежде всего, подорвать настроения общества и мобилизацию в целом.
На фото изображена воин и ее муж, как говорится в сообщении, они целуются во время копания блиндажа. Лежат, потому что начался обстрел врагом.
"И вы в ТЦК тоже целуйтесь побольше – и побольше присылайте толковых копателей блиндажей", – призвала Ярина.
В заключение она добавила, что на войне должна быть свобода любви, когда каждый миг жизни на вес золота.
Пользователи сети разделились на два лагеря. Есть те, кто поддержал такую любовь в военное время, да еще и на фронте, а есть и те, кто не забыл о нюансах ровенского скандала с подполковником ТЦК. Ведь Александр Ярмошевич на видео целовался с двумя разными женщинами.
Ранее "Телеграф" писал, что "Укрзализныця" снова попала в скандал с военным.