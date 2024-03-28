Работника ТЦК разоблачили на коррупционной автомобильной схеме

Речь идет о двух внедорожниках Volkswagen

Полиция Киева разоблачила работника территориального центра комплектования в автомобильной схеме. Так, речь идет об ускоренной процедуре поставить на учет два внедорожника Volkswagen.

Об этом сообщает полиция Киева в Telegram. Отмечается, что следователи столичного главка полиции при оперативном сопровождении работников УСР в г. Киеве и процессуального руководства специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачили в коррупционной схеме работника территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов столицы.

В чем заключалась схема относительно авто от работника ТЦК

В частности, он получил 900 долларов за постановку автомобилей на военный учет и не передачу их в ВСУ. Поскольку, согласно нормам действующего законодательства, транспортные средства, которые находятся в собственности предприятий на период действия военного положения, могут быть перерегистрированы только при их пребывании на военном учете в региональном ТЦК СП, нарушитель наладил схему по выдаче соответствующих документов "клиентам" за деньги.

Так во время встречи с предпринимателем правонарушитель пообещал последнему повлиять на руководство районного ТЦК и по ускоренной процедуре поставить на учет два внедорожника Volkswagen, который предприниматель намеревался продать. В случае не получения средств, злоумышленник угрожал передать автомобили на нужды военных.

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