Почему люди ходят с руками в карманах: дело не только в настроении

Свободные движения рук помогают уравновешивать тело во время шагов, а ограничение этих движений меняет привычную механику ходьбы

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Люди прячут руки в карманы из-за холода, ради удобства, просто по привычке. Одинаковая поза в разных обстоятельствах имеет разные причины, поэтому сама по себе мало рассказывает об эмоциональном состоянии прохожего.

Почему возникает такая манера ходить и как она влияет на равновесие, рассказывает "Телеграф". Здесь важны и ощущение комфорта, и возможность свободно двигать руками во время шагов.

Холод и удобство: зачем прятать кисти

В прохладную погоду карманы защищают кисти от ветра и уменьшают потерю тепла. Особенно понятна эта привычка, когда человек выходит на улицу без перчаток: открытые пальцы мерзнут, а внутри одежды им теплее. В таком случае положение рук имеет вполне практичное объяснение, не связанное с настроением или желанием избежать общения.

В теплую погоду на первый план выходит удобство. Кому-то комфортнее держать кисти в карманах, чем оставлять их вдоль туловища. Значение имеет и сама одежда: высота, глубина и расположение карманов определяют, насколько естественно в них ложатся руки. Просторная куртка и узкие брюки дают разную свободу движений, поэтому внешне похожая поза ощущается по-разному.

В октябре 2026 года соосновательница бренда женской рабочей одежды Point of View Адити Синха приводила такие данные: женские карманы в среднем на 48% короче и на 6,5% уже мужских.

Привычная манера держаться и эмоциональный комфорт

Повторяющееся действие постепенно становится автоматическим. Если человек часто стоит или прогуливается с руками в карманах, ему не нужно каждый раз сознательно выбирать такое положение. Оно становится частью привычной манеры держаться – подобно индивидуальному темпу ходьбы или способу складывать руки во время ожидания.

Иногда эта поза дает чувство защищенности или помогает справиться с неловкостью: руки заняты, не нужно решать, куда их деть. Однако точно так же человек может чувствовать себя спокойно и расслабленно. По одному жесту нельзя определить уверенность, тревогу или отношение к собеседнику: для понимания важны ситуация, слова и поведение в целом.

Во время шага вперед движутся противоположные рука и нога Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как руки помогают сохранять равновесие

Во время обычной ходьбы руки преимущественно движутся в противоположном направлении относительно соответствующей ноги: когда вперед выходит правая нога, вперед идет левая рука. Эти движения помогают уравновешивать вращение туловища. Когда кисти остаются в карманах, размах рук ограничен, и тело приспосабливается к другой механике движения. На ровной поверхности это обычно не создает заметных трудностей.

Большое значение свобода рук имеет при неожиданной потере равновесия – например, если человек споткнулся или поскользнулся. Быстрое разведение рук помогает скорректировать положение тела, а при необходимости – ухватиться за опору. Из карманов кисти сначала нужно вытащить, потому что это ограничивает скорость такой реакции. Поэтому на скользкой или неровной поверхности эта привычка имеет уже не только значение для комфорта: она оставляет меньше свободы для восстановления равновесия.

Как сообщал "Телеграф", нехватка еды в детстве может влиять на привычки взрослого человека, в частности на стремление съесть все доступное. Однако некоторые бытовые практики, которые раньше считали пережитком и высмеивали, со временем переосмыслили и их связывают с бережливостью и принципом Zero waste.