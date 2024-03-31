Россия внезапно потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка "за терроризм": подробности

Россияне пригрозили обратиться к международным инстанциям

Россия официально обвинила Украину в "поддержке терроризма" и потребовала ареста главы СБУ Василия Малюка. При этом там в очередной раз обвинили Киев в нападении боевиков ИГИЛ на подмосковный ТЦ Crocus City Hall.

Как говорится в заявлении российского МИД, Москва передала Украине требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о выдаче ей ряда лиц.

Так представители страны-оккупанта обвинили Украину в смерти пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также к ранению Захара Прилепина, подрыве незаконно построенного моста через Керченский пролив и жертвам среди населения во время рейда российских добровольцев из "Русского добровольческого корпуса" (РДК) на территорию пограничных областей и потребовала выдать причастных к этому лиц.

"В числе этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также в Москве потребовали от Украины "прекратить поддержку террористической деятельности", выдать ей ряд лиц и компенсировать убытки. В противном случае россияне пригрозили "международно-правовой ответственностью".

По всей видимости российское заявление является попыткой ответить на решение Международного суда ООН от 31 января 2024 года, которым было признано, что Россия нарушила некоторые положения о предотвращении финансирования терроризма.

Стоит отметить, что так называемый Крымский мост с точки зрения международного права является незаконной постройкой на оккупированной территории, а из-за использования его для обеспечения военной логистики он являет законной целью для украинских военных.

Что касается нападения на "Крокус", то российское руководство продолжает упорно подвязывать к этому Украину, хотя ответственность взяла за это афганская ячейка ИГИЛ.

Также добавим, что 25 марта Малюк давал интервью, в котором упомянул о смерти Татарского и ряда коллаборантов и предателей. По его словам, это является "выплатой кармических долгов", но он не стал подтверждать причастность к этому СБУ.