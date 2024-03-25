Их настигла карма: глава СБУ высказался о смертях известных предателей и российских военных преступников

Глава СБУ не стал подтверждать причастность его ведомства

Справедливое наказание непременно настигнет всех военных преступников. А те из них, кто попытается скрыться, все равно встретятся с "кармой".

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк в большом интервью для канала ICTV, именно это произошло с многими известными предателями, пропагандистами и террористами.

При этом Малюк не стал подтверждать причастность спецслужбы к ликвидации указанных лиц, но намекнул, что она знает об этом больше, чем может прокомментировать.

"Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка", — подчеркнул Малюк.

По его словам, это справедливое наказание догнало уже многих негодяев. Например, экс-нардеп Илья Кива встретился с пистолетной пулей, а пропагандист и убийца Владлен Татарский получил взрывной бюст.

Также он упомянул имена т.н. "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, т.н. "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко, а также российского пропагандиста Захара Прилепина, который после встречи с противотанковой миной хоть и остался живым, но "лишился гениталий".

Как сообщалось ранее, Малюк рассказал, что СБУ провела 13 успешных операций в девяти регионах России, направленных на российские нефтеперерабатывающие заводы.