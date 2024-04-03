"Кто от этого выиграет?" Лубинец рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улицах

Омбудсмен рассказал, как ТЦК могут выйти из своего положения

Сотрудники Территориальных центров комплектации не имеют права задерживать на улице людей, поскольку от этого никто не выиграет. Однако это право имеют полицейские.

Об этом рассказал в интервью изданию "Суспільне" уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец. Он отметил, что сотрудники ТЦК не имеют права применять силу и физически кого-либо задерживать.

"Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", — сказал Лубинец.

Вместе с тем, он отметил, что в Украине есть хорошие примеры того, как ТЦК могут выйти из этого положения. Так в Полтавской области они попросту передали список лиц, уклоняющихся от мобилизации, сотрудникам Нацполиции.

При этом омбудсмен добавил, что если военкомам и надо по какой-то причине устраивать рейды, то делать это надо в присутствии полицейских, которые уже имеют право проверять документы, принимать законные решения или озвучивать требования.

Вместе с тем он отметил, что выступает против расширения полномочий ТЦК, как это предлагалось в первой редакции законопроекта об усилении мобилизации.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал три важных законопроекта. Они касаются мобилизации и военного учета, а именно снижения минимального возраста для службы в армии, запуске электронного кабинета призывника и "отмене" ограниченной пригодности.