В мобилизации будет три важных изменения: что нового ждет украинцев

Нововведения касаются сразу нескольких моментов

Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зелинский подписал три важных законопроекта. Они касаются мобилизации и военного учета.

Эти документы были ранее приняты Верховной Радой. Однако некоторое время ждали подписи главы государства. "Телеграф" собрал для вас основные положения, которые предусмотрены в новых законах.

Снижение мобилизационного возраста

Президент подписал законопроект, которым минимальный возраст для мобилизации уменьшается с 27 до 25 лет. Раньше мобилизационный возраст в Украине был с 27 по 60 лет. Однако мужчины от 18 до 27 могли мобилизоваться, если у них есть военный опыт.

Следует отметить, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации. Кроме того, этим документом Кабинету министров поручается в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Электронный кабинет военнообязанного

Также Владимир Зеленский подписал законопроект, регулирующий взаимодействие единого электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами. В Министерстве обороны объяснили, что именно предусматривает этот закон:

возможность создания электронного кабинета военнообязанного. Граждане смогут вносить изменения в свои персональные данные, например дополнить информацию об образовании или знании иностранных языков;

создание приложения для военнослужащих Армия+. Первыми функциями станут электронные рапорты, база знаний, обратная связь. Запуск бета-версии приложения намечен на лето 2024 года;

Украина сможет размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усугубит киберзащиту, улучшит обмен данными с партнерами. Минобороны сможет самостоятельно определять, какие международные стандарты в области безопасности информации использовать для военных систем;

усовершенствование взаимодействия реестра "Оберег". Взаимодействие с другими реестрами расширит список сведений о военнообязанных. Гражданам не нужно будет собирать кучу документов для ТЦК;

получение статуса УБД. Законопроект создает основу для полной цифровизации процесса предоставления статуса участника боевых действий. В некоторых случаях статус будет предоставляться автоматически без участия комиссии.

Следует отметить, что реестр "Оберег" будет наполняться данными при взаимодействии человека с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, владельцами которых являются государственные органы. Сюда попадут следующие данные граждан:

номера телефонов;

адреса электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие удостоверения водителя;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН;

данные о выезде за границу;

информация о судимости и прочее.

"Ограниченно пригодных" военнообязанных больше не будет

Глава государства также подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Документ предусматривает только два состояния — "пригодный" и "непригодный" к военной службе. Военно-врачебная комиссия (ВВК) теперь должна определить, к какой именно категории теперь отнести человека.

Кроме того, документ предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ранее прошедшие ВЛК и получившие статус "ограниченно пригодный", теперь должны повторно пройти ВЛК. В документе говорится, что для этого таким лицам отводится до 9 месяцев.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.