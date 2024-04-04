Новые материалы для Гааги: СБУ нашла хакеров, атаковавших "Киевстар"

За это преступление россиянам придется ответить

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с киберспециалистами установила причастных к хакерской атаке на "Киевстар", которая произошла 12 декабря 2023 года и привела к масштабному сбою. Материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге.

За этим стоит хакерская группировка SandWorm. Она является штатным подразделением российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ, о чем сообщил начальник Департамента кибербезопасности (ДКИБ) Службы безопасности Украины Илья Витюк, пишет пресс-служба СБУ.

В СБУ нашли причастных к хакерской атаке на "Киевстар"

"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а дальше передать эти дела в МКС. Военных преступников должны судить на международном уровне", ― сказал Витюк.

Спецслужба проводит экспертизы, подсчитываются нанесенный ущерб из-за хакерской атаки. ДКИБ в рамках уголовного производства устанавливает всех участников этого преступления.

Витюк отметил, что сейчас в мире есть только три случая, когда хакерам выдвигали подозрения за атаки на инфраструктуру. А один из этих кейсов — результат работы СБУ.

Российские хакеры проводят около 4,5 тысячи кибератак в год

Киберспециалисты страны-агрессорки за время полномасштабной войны совершают около 4,5 тысяч атак ежегодно. В приоритете для них — ресурсы ВСУ и Минобороны. СБУ смогла предотвратить техническое проникновение врага на 1700 устройств украинских военных.

"Сотрудники ДКИБ на постоянной основе работают в воинских частях, штабах, ездят на передовую, проверяют устройства и системы на предмет несанкционированного вмешательства", — сказал Витюк.

В информационном пространстве часто появляются враждебные фейки. Спецслужбы РФ пытаются дискредитировать командование Сил обороны, главнокомандующего Александра Сырского. Рассказал Витюк и об угрозах и шантаже, с которыми сталкиваются сотрудники СБУ.

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой работы национального оператора мобильной связи "Киевстар". У абонентов исчезла связь. Работу сервисов смогли наладить через несколько дней.

Сначала ответственность на себя взяла российская хакерская группировка "Сонцепек". Она также заявила, что завладела персональной информацией об абонентах. Но в "Киевстаре" отрицали утечку данных.

После масштабной хакерской атаки в работе оператора было еще два сбоя. Но они не были столь масштабными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Нацполиция засекретила детали хакерской атаки на "Киевстар". Их назвали государственной тайной.