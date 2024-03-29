"Укрпочта" посвятила марку теракта в "Крокусе"? Россияне придумали новый безумный фейк
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Очередная ложь вражеской пропаганды
Россияне снова запустили фейк, связанный с терактом в "Крокусе Сити Холл". В прошлый раз они показали дипфейк с экс-секретарем СНБО Алексеем Даниловым, а теперь распространяют информацию о "почтовых марках" с пылающим зданием концерт-зала и надписью "Розплата невідворотна".
Россияне заявляют, что это якобы марки от "Укрпочты". Об этом фейке сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
"Россияне со всей серьезностью распространяют фото почтовых марок якобы от "Укрпочты", на которых изображен горящий "Крокус Сити Холл" и содержится подпись "Расплата неотвратимая". Эти марки фейковые и никакого отношения к "Укрпочте" не имеют", ― говорится в сообщении.
Россия не в первый раз пытается найти "украинский след" в теракте в "Крокусе". Украину в причастности к нему неоднократно обвинял российский диктатор Владимир Путин. Эксперты считают, что это хорошая возможность для Кремля подготовить население к эскалации войны.
Отметим, ранее в ЦПД составили список аккаунтов в соцсети TikTok, распространяющих вражеские нарративы. Согласно данным на 27 марта, в том перечне было 83 аккаунта. Это в основном российские пропагандистские издания и журналисты. Однако есть в перечне известные украинцы, в частности, политики. Список будет продолжаться.
Ранее был составлен подобный перечень аккаунтов в Telegram. В нем было 355 каналов, распространявших тезисы российской пропаганды и подыгрывавших врагу.
Как мы ранее сообщали, Буданов считает, что российскую пропаганду невозможно победить. На эту сферу власти РФ выделяют огромные суммы.