"Укрпочта" посвятила марку теракта в "Крокусе"? Россияне придумали новый безумный фейк

Очередная ложь вражеской пропаганды

Россияне снова запустили фейк, связанный с терактом в "Крокусе Сити Холл". В прошлый раз они показали дипфейк с экс-секретарем СНБО Алексеем Даниловым, а теперь распространяют информацию о "почтовых марках" с пылающим зданием концерт-зала и надписью "Розплата невідворотна".

Россияне заявляют, что это якобы марки от "Укрпочты". Об этом фейке сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

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"Россияне со всей серьезностью распространяют фото почтовых марок якобы от "Укрпочты", на которых изображен горящий "Крокус Сити Холл" и содержится подпись "Расплата неотвратимая". Эти марки фейковые и никакого отношения к "Укрпочте" не имеют", ― говорится в сообщении.

Якобы такие марки выпустила "Укрпочта"

Россия не в первый раз пытается найти "украинский след" в теракте в "Крокусе". Украину в причастности к нему неоднократно обвинял российский диктатор Владимир Путин. Эксперты считают, что это хорошая возможность для Кремля подготовить население к эскалации войны.

Отметим, ранее в ЦПД составили список аккаунтов в соцсети TikTok, распространяющих вражеские нарративы. Согласно данным на 27 марта, в том перечне было 83 аккаунта. Это в основном российские пропагандистские издания и журналисты. Однако есть в перечне известные украинцы, в частности, политики. Список будет продолжаться.

Ранее был составлен подобный перечень аккаунтов в Telegram. В нем было 355 каналов, распространявших тезисы российской пропаганды и подыгрывавших врагу.

Как мы ранее сообщали, Буданов считает, что российскую пропаганду невозможно победить. На эту сферу власти РФ выделяют огромные суммы.