Нардеп Безгин не внес в декларацию прибыль от бизнеса с родственницей-депутатом рф, - Береза

За внесение недостоверных сведений в декларацию Безгиным должно заинтересоваться еще и НАБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин не задекларировал прибыль от бизнеса с родственниками-депутатами рф, за который против него возбудило дело ГБР. Об этом заявил народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза, проанализировав данные НАПК.

"Нардеп Виталий Безгин. Выходец из Крыма. Он так и не показал в декларации, сколько денег он получил от финансовых афер с тетей-депутатом от "Единой россии" Галиной Герасимовой, которая в Крыму осталась", — написал Борислав Береза.

Экс-нардеп напомнил, что Безгин находится под следствием. Он является фигурантом уголовного дела, которое ведет ДБР по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти. Статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

А за внесение недостоверных сведений в декларацию Безгиным должно заинтересоваться еще и НАБУ, подчеркнул Береза.

"В 2020 году Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в квартире в оккупированном Крыму. Продажа квартиры состоялась по законам… рф, а украинский нардеп фактически признал российское законодательство в нашем, временно оккупированном Крыму. Деньги от продажи Безгин не задекларировал ни за 2021 год, ни за 2022 и 2023 годы. То есть, кроме производства ГБР по 110 ст. УК, добавляется еще и коррупционное преступление — декларирование недостоверных сведений. А это уже предмет расследования НАБУ", — пишет он.

Береза также обращает внимание, что Виталий Безгин и его тетя-депутат рф возглавляют одинаковые комитеты.

"Госпожа депутат-россиянка вместе с племянником Безгиным занимают даже одну и ту же должность – возглавляют комитет по местному самоуправлению. Только та – в рф, а тот – в Верховной Раде. Совпадение? А также имеют общие денежные дела. Тоже совпадение? И это во время войны. Возникает вопрос еще и к СБУ, а что там с гостайной, доступ к которой по статусу имеет депутат ВР Безгин?" – интересуется Береза.

Он задается вопросом, доведут ли правоохранительные органы дело Безгина до справедливого завершения.

"Ответом на этот вопрос есть то, что Безгина поставили руководить комиссией ВР против руководства Киева. Это там, где слуги вместе со слугами обсуждают, как слугам окончательно захватить власть в Киеве. Ну, с Верещук в 2020 году не вышло, начали искать варианты через комиссию. И все это имеет официальный статус. Что-то мне подсказывает, что с такими "кандалами" и находясь на таком "крючке", "слуга" Безгин будет готов услужить в стиле "чего изволите". Следим за шоу. Оно того стоит", – резюмирует экс-нардеп.

Ранее сообщалось, что в феврале в Верховной Раде была создана Временная специальная комиссия по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Главой комиссии назначен народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.