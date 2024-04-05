Защитник УПЦ МП в США собрал отчет о "нападениях на священников": сделал заявление и о помощи Украине

Адвокат подчеркнул, что УПЦ никак не связана с Московским патриархатом

На фоне принятия Верховной Радой законопроекта №8371, направленного на запрет УПЦ МП, адвокат Украинской православной церкви Роберт Амстердам сделал заявление. По его словам, он в США собрал отчет в объеме более 250 страниц с доказательствами нападений на УПЦ, на ее церкви и ее священников.

В своем видеообращении Амстердам призвал власти Украины воздержаться от дальнейшего рассмотрения этого законопроекта. Адвокат подчеркнул, что он "является ничем иным как проявлением языка ненависти".

"Нападения на верующих во время войны, изгнание их из церквей, отказ гражданам в доступе к местам, где они могут молиться, абсолютно недопустимы. Я призываю правительство остановить рассмотрение этого законопроекта и прекратить разделять население, натравливать брата против брата", — заявил Амстердам.

Он отметил, что УПЦ никак не связана с Московским патриархатом. Она не поддерживает и ограждается от идеологии "русского мира".

"До этого позиция церкви относительно идей "русского мира" уже давно публично высказана Блаженнейшим митрополитом Киевским Онуфрием: "Мы не строим ни одного "русского мира. Мы строим Божий мир"", — сказал адвокат, цитирую митрополита УПЦ МП.

Он подчеркнул, что УПЦ полностью связывает себя с государством Украина как и каждая поместная церковь, которая действует в пределах своего государства. По его словам, УПЦ МП призывала с первого дня полномасштабного российского вторжения к защите нашего государства.

Также Роберт Амстердам выступил с призывом к поддержке Украины со стороны США.

"От себя лично: поддержка Украины критически важна для Америки, не только для Украины. Как можно бросить людей, подводя их на каждом шагу? Кто поверит США после Кабула и теперь Киева?" – написал адвокат в соцсети Х.

Ранее "Телеграф" писал, что архимандрит Кирилл Говорун рассказал, как освободить церковь от русских идей. По его словам, загонять УПЦ в катакомбы небезопасно.