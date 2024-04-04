Суд впервые признал законным переход общины в ПЦУ из УПЦ МП: что это значит

По словам адвокатов, важность такого решения суда трудно переоценить

Приходы Украинской православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) продолжают переходить в Украинскую православную Церковь (ПЦУ). Впервые законность такого перехода признал Верховный Суд.

Как сказано на Facebook-странице Верховного Суда, часть жителей села Калиновка Житомирской области приняла добровольное решение изменить каноническую принадлежность и перейти в Православную Церковь Украины. Однако это было обжаловано в суде.

Дело содержит ряд исключительных правовых проблем, связанных с изменением канонической принадлежности. По этой причине Судебная палата для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам Кассационного хозяйственного суда передала его на рассмотрение Большой Палаты ВС.

"Решая вопрос о границах вмешательства государства в право на свободу вероисповедания, Великая Палата ВС в качестве основополагающего положения руководствовалась тем, что задачей суда является определение того, являются ли меры, предпринятые на национальном уровне, оправданными и пропорциональными, а также насколько оправданным является вмешательство суда в внутренние дела религиозной общины", — сказано в сообщении.

В ВС отметили, что в ходе рассмотрения этого дела был сформулирован ряд важных параметров. Речь идет о понятии религиозной общины, критериях членства в ней, способе реализации права религиозной общины изменить подчинение в канонических и организационных вопросах и основаниях вмешательства суда в осуществление этого права. Также были определены особенности юридического оформления такого изменения.

Адвокаты, которые представляли в суде ПЦУ, сообщили "Украинской правде", что 3 апреля Верховный суд принял окончательное решение о законности перехода общины в ПЦУ. По их словам, это решение суда крайне важно для Украины.

"В целом, важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных общин Украины из УПЦ МП в ПЦУ трудно переоценить, ведь оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенности в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще колеблются принимать решение о выходе из УПЦ МП", — пояснили они.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на конец 2023 года в Украине продолжали действовать 8 193 храма Украинской православной церкви (Московского Патриархата). При этом на тот момент с начала полномасштабной войны 589 религиозных учреждений перешли в ПЦУ. Больше всего таких приходов на Киевщине, в Хмельницкой и Винницкой областях.