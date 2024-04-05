Захисник УПЦ МП у США зібрав звіт про "напади на священиків": зробив заяву і про допомогу Україні

Адвокат наголосив, що УПЦ ніяк не пов'язана із Московським патріархатом

На тлі ухвалення Верховною радою законопроєкту №8371, спрямованого на заборону УПЦ МП, адвокат Української православної церкви Роберт Амстердам зробив заяву. За його словами, він у США зібрав звіт обсягом понад 250 сторінок з доказами нападів на УПЦ, на її церкви та її священників.

У своєму відеозвернені Амстердам закликав владу України утриматися від подальшого розгляду цього законопроєкту. Адвокат наголосив, що він "є нічим іншим як виявом мови ненависті".

"Напади на віруючих під час війни, вигнання їх із церков, відмова громадянам у доступі до місць, де вони можуть молитися, абсолютно неприпустимі. Я закликаю уряд зупинити розгляд цього законопроєкту та припинити розділяти населення, нацьковувати брата проти брата", — заявив Амстердам.

Він наголосив, що УПЦ ніяк не пов'язана із Московським патріархатом. Вона не підтримує та відмежовується від ідеології "російського миру".

"До того позиція церкви щодо ідей "російського миру" вже давно публічно висловлена Блаженнішим митрополитом Київським Онуфрієм: "Ми не будуємо жодного "російського миру. Ми будуємо Божий світ"", — сказав адвокат, цитуючи митрополита УПЦ МП.

Він наголосив, що УПЦ повністю пов'язує себе з державою Україна як і кожна помісна церква, яка діє у межах своєї держави. За його словами УПЦ МП, закликала з першого дня повномасштабного російського вторгнення до захисту нашої держави.

Окрім цього Роберт Амстердам виступив із закликом до підтримки України з боку США.

"Від себе особисто: підтримка України є критично важливою для Америки, не лише для України. Як можна кинути людей, підвівши їх на кожному кроці? Хто повірить США після Кабула і тепер Києва?" — написав адвокат у соцмережі Х.

Раніше "Телеграф" писав, що архімандрит Кирило Говорун розповів, як звільнити церкву від російських ідей. За його словами, заганяти УПЦ в катакомби небезпечно.