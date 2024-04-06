Бензин может подорожать из-за угрозы удара по Израилю со стороны Ирана: к чему готовиться украинцам

Из-за вероятности боевых действий на Ближнем Востоке выросли цены на нефть

В США и Израиле готовятся к возможному удару Ирана. Ожидается, что он может произойти до конца следующей недели. Если это случится, то в Украине и в мире целом подорожает бензин.

Такое предположение сделал основатель и экс-владелец АЗС Prime и участник топливного рынка Дмитрий Леушкин. Топливо подорожает из-за роста цен на нефть.

Сейчас один баррель нефти колеблется в пределах 80-91 долларов в зависимости от марки. Но в случае удара Ирана цена может возрасти до 100 долларов за баррель и даже больше.

"Вскоре вполне вероятен удар Ирана по Израилю и нефть по 100+ за баррель. При этом раскладе у нас до 65 грн за литр бензина", — написал Леушкин.

По состоянию на 6 апреля цены на бензин в Украине едва достигают 60 гривен за литр:

А95+ — от 52,50 до 59,99 гривен;

А95 — от 49,90 до 57,49 гривен;

А92 — от 49,98 до 53,98 гривен;

Дизельное топливо — от 48,00 до 58,99 гривен.

Как пишет УНИАН, из-за ожидания начала боевых действий на Ближнем Востоке котировки на "черное золото" только растут. Так, нефть марки Brent впервые с октября 2023 года поднялась выше 90 долларов за баррель.

По данным иностранных СМИ, Иран разозлился из-за уничтожения израильской ракетой ряда влиятельных генералов режима аятолл в Сирии. Власти страны могут готовить ответную атаку по Израилю, к которой уже готовятся войска США и Израиля. Вероятно, Иран скопирует тактику России и атакует роем дронов вместе с запусками крылатых и баллистических ракет — это должно запутать противовоздушную оборону ЦАХАЛа. Нападение, скорее всего, следует ожидать до конца Рамадана – он приходится на следующую неделю.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль придумал, как защититься от иранских ракет и дронов. Власть страны обратилась к гражданам с важной просьбой.