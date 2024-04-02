Иран обещает наказать Израиль за удар по Дамаску: возбудились и у Путина

По данным иранских СМИ, в результате удара были убиты семь иранских военных

После удара по иранскому представительству в Дамаске верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Израилю. Вследствие этой атаки погиб бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди — старший командир Корпуса стражей исламской революции.

Стоит отметить, что в Сирии и Иране возложили ответственность за атаку на Израиль. В то же время в самом Израиле не подтвердили своей причастности к удару.

"Израиль будет наказан. Мы заставим их сожалеть о преступлении нападения на иранское консульство в Дамаске и ему подобных", — говорится в заявлении Хаменеи, которое было опубликовано на его официальном сайте.

В свою очередь директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин тоже высказался относительно удар по консульству Ирана в Сирии. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами, пишут российские СМИ.

"Это безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Иран. И по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот теракт был совершен", — подчеркнул Нарышкин.

Как известно, в понедельник, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске (Сирия) был нанесен авиаудар. Вследствие удара погибло несколько сотрудников посольства. Также там сообщили, что погибшим генералом был Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане. Вместе с тем сообщается, что с членами иранского дипломатического корпуса в Дамаске все в порядке, но здание было полностью уничтожено.

Напомним, о возможности теракта в подмосковном "Крокусе Сити Холи" Россию предупреждали не только Соединенные Штаты Америки. Как оказалось, что даже Иран поделился с Москвой этой информацией.