СМИ: Иран готовит масштабный удар по Израилю в течение 48 часов

В регионе уже начались перебои c GPS

Авиаудар по консульству Ирана в сирийском Дамаске может привести к серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так в СМИ появились сообщения о том, что Иран якобы готовит масштабный обстрел Израиля.

Как информирует издание Vox, американская разведка ЦРУ предупредила Израиль о подготовке военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Если это произойдет, то в регионе может начаться полномасштабная война.

Издание ссылается на иранское издание Al Mayadeen, которое сообщило, что предполагаемый ответ Ирана будет включать "комбинированную атаку с дождем беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля".

Издание также подчеркнуло, что Израиль уже перевел свои войска в состояние повышенной боевой готовности.

Стоит отметить, что накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Израилю, но не стал вдаваться в подробности о том, что имеет в виду. Вместе с тем, он заявил, что в День Аль-Кудс по всему миру пройдет "международный протест" против действий Тель-Авива.

День Аль-Кудс учрежден Тегераном для выражения солидарности с жителями Палестины и отмечается в последнюю пятницу Рамадана. В этом году он выпадает на 5 апреля.

К слову, в сети уже появились сообщения, что в Израиле начались перебои с GPS.

Как известно, в понедельник, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. Вследствие удара погибло несколько сотрудников посольства, а также бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также два его помощника.