Напряжение растет: в Израиле придумали, как защититься от иранских ракет и дронов

Власть обратилась к гражданам с важной просьбой

В Израиле начали глушить сигналы GPS, чтобы нарушить спутниковую навигацию ракет и дронов, которые Иран может применить. Атаку с воздуха анонсировал Тегеран, обещав отомстить за удар по зданию консульства в Сирии.

Мониторинговый сервис GPSJAM подтверждает нарушение работы GPS на территории Израиля. Проблемы начались с 3 апреля 2024 года.

Жители и гости Израиля столкнулись с некорректной работой GPS, неправильно показывающей их местонахождение. Власти просят настроить этот показатель вручную. Это необходимо на случай ракетных обстрелов, чтобы сработало сообщение об опасности.

Официальный представитель ЦАХАЛ (израильской армии) контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что сейчас работает спуфинг. Это технология, подменяющая сигнал GPS. Ее в последние полгода постоянно используют на северной границе с Ливаном.

Напомним, что Тегеран пообещал отомстить Израилю за удар по зданию консульства Ирана в Сирии. Авиабомба 1 апреля ударила по небольшой пристройке вблизи основного здания. Из-за этой атаки погибли несколько сотрудников консульства и генерал Мохаммад Реза Захеди. Израиль официально не взял на себя ответственность за этот авиаудар.

Разведка ЦРУ США предупреждала, что Иран готовит масштабные обстрелы в течение ближайших 48 часов. Тегеран может привлечь много ракет и дронов. Тогда же в азиатском регионе начались проблемы с GPS.

Израиль перевел свои войска в состояние боевой готовности. Военнослужащим отменили отпуска. Также на службу призвали резервистов противовоздушной обороны.

Ранее "Телеграф" писал о грубой ошибке друга Путина, президента Бразилии Луиза да Силвы. Он заявил, что в секторе Газа погибли 12,3 млн детей. Бразильский лидер превысил настоящий показатель почти в тысячу раз.