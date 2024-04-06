Иран нападет на Израиль: СМИ сказали, когда этого ждать, и какими будут последствия

Нападение, скорее всего, следует ожидать до конца Рамадана – он приходится на следующую неделю

В США и Израиле считают, что в ближайшее время следует ожидать удара Ирана по израильской территории. Тегеран, таким образом, попытается отомстить за ликвидацию израильской ракетой ряда влиятельных генералов режима аятолл в Сирии.

Об этом пишет издание CBS News. По мнению экспертов, Иран попытается скопировать тактику российских террористов в Украине, атаковав роем дронов вместе с запусками крылатых и баллистических ракет, чтобы запутать противовоздушную оборону ЦАХАЛа.

Нападение, скорее всего, следует ожидать до конца Рамадана – он приходится на следующую неделю. Также пока неизвестно, откуда иранский режим попытается атаковать Израиль: запуски с территории проиранских прокси оставят Тегерану небольшое место для маневра на тему "это не мы", а вот запуски с территории непосредственно Ирана будут серьезнее относительно последствий для режима аятолл.

Дело в том, что Израиль уже официально предупредил, что ответит на атаку Ирана. Поэтому удары по Израилю могут стать прологом для начала серьезнейшей региональной войны между двумя государствами.

Как известно, в понедельник, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. В результате удара погибли несколько сотрудников посольства, а также бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также два его помощника. Позже стало известно, что погибли 13 высокопоставленных руководителей сил Ирана, в том числе три генерала.

В Израиле уже начали глушить сигналы GPS, чтобы нарушить спутниковую навигацию ракет и дронов, которые Иран может применить. Атаку с воздуха анонсировал Тегеран, обещав отомстить за удар по зданию консульства в Сирии.