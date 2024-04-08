Булгаков не украинофоб? Киевский музей отреагировал на скандальное заключение Института нацпамяти

В музее назвали вывод манипулятивными и фактически ошибочными

Киевский Литературно-мемориальный музей Булгакова высказал свою позицию относительно заключения экспертов Украинского института национальной памяти (УИНП). В нем писателя Михаила Булгакова признали украинофобом и имперцем.

Об этом говорится в сообщении на сайте музея. Там отметили, что это заключение не является экспертизой в полной мере.

"Большинство самых сложных содержательных утверждений, которые должны быть основанием для выводов и рекомендаций такого рода документа, здесь представлены без аргументации, имеют вид эмоционально окрашенных, с размытыми интерпретациями, определений. К примеру, фразы "ярый украинофоб", "преданности монархизма", "преданно служил" и тому подобное являются чрезмерно категорическими суждениями, которые в результате скорее образно навязывают, чем аргументированно обосновывают рекомендательную часть документа", – говорится в сообщении.

Также в музее отметили, что в заключении смешаны элементы аргументации и доказательности и оценочные суждения (например, ссылки на словарь, факты биографии и т.п.), что должно было быть характерным для полного экспертного исследования. Там подчеркнули, что итоговые выводы документа "не только не аргументированы, но и не детализированы, и не содержат рекомендаций относительно условий обстоятельств их применения".

"Приведенные аргументы относительно личности, творчества М. Булгакова явно преувеличены, тенденциозны, поверхностны, не базируются на источниках или искажают их. Метафорическая, эмоционально-категорическая подача тезисов говорит больше о личной неприязни и тенденциозности восприятия авторов, чем о научной, профессиональной экспертизе" – говорится в сообщении.

В музее отметили, что большинство экспертов УИНП не имеют специальности, релевантной теме исследования, поэтому не имеют соответствующей компетенции. Там также подчеркнули, что научных сотрудников музея не приглашали к участию в экспертизе.

"В публичном обсуждении текст заключения ошибочно интерпретируется общественностью, как собственно экспертиза, что обуславливает смешивание поданных в начале категорических эмоциональных утверждений с противоречивыми и изредка безосновательными аргументами. Обращаем внимание, что вывод должен основываться на полноценном исследовании, которое должно содержать источники. Требуем обнародовать текст полного экспертного исследования, ведь без исчерпывающей профессиональной аргументации заключение комиссии не может считаться научным", — отметили в учреждении.

В музее Булгакова также заявили, что подавляющее большинство подписантов заключения, а именно – восемь из девяти, не имеют специальности, релевантной теме исследования. Следовательно, по мнению представителей заведения, эти лица не имеют соответствующей компетенции.

"Исходя из доминирования в коллективе экспертов-историков, есть отсутствие учета исторических контекстов событий. Например, противоречия Первых освободительных движений, или становление идеологии в СССР. В то же время персона Булгакова в заключении прямо сочетается с современными агрессивными идеологами и пропагандистами России. В то же время до подготовки экспертизы не были приглашены научные сотрудники музея — прямые специалисты по предмету экспертизы", — говорится в сообщении.

В музее отметили, что для большой части населения Украины, особенно ее востока, освобожденных от оккупантов территорий, Булгаков – один из знакомых и признанных авторов. Там отметили, что писатель может быть "удобной точкой входа в понимание настоящей украинской истории, именно из-за развенчания российских имперских нарративов, из-за должного раскрытия описанных там исторических событий".

Напомним, фронтмен группы "Пирятин", художник и писатель Иван Семесюк считает, что Украине следует провести дерусификацию культуры и отделить российских деятелей от украинских, даже если не совсем понятно, кто есть кто.