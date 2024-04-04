Потешался над украинской церковью и отрицал существование нации: Булгакова признали украинофобом. Что будет с его музеем в Киеве

Булгаков – имперец. Теперь официально

Михаил Булгаков – имперец по мировоззрению и ярый украинофоб. Теперь уже официально. К такому выводу на днях пришла экспертная комиссия Украинского института национальной памяти. Что значит такой вывод на практике для всех географических объектов, содержащих в своем названии фамилию "Булгаков", и, прежде всего, для музея писателя на Андреевском спуске в столице, разбирался "Телеграф".

Какие выводы сделала комиссия

Так, согласно выводам экспертов, "писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителях".

А именно:

- в произведениях не подавал ни одного положительного персонажа-украинца;

- пародировал или насмешливо извращал украинский язык (писатель и его окружение основательно не признавали существование украинского языка);

- насмехался над украинской автокефальной церковью;

- отрицал само существование украинской нации (пьеса "Дни Турбиных");

- создал негативные стереотипы "петлюровцев", пропагандистские штампы в языке и культуре и тем самым поддерживал и оправдывал российскую имперскую политику;

- булгаковские описания воинов Армии УНР ("петлюровцев") являются источником более поздних карикатурных изображений в коммунистической печати.

И что это значит?

Согласно закону, после заключения экспертной комиссии, географические объекты и юрлица, содержащие в своем названии фамилию "Булгаков", должны от нее избавиться. Таких объектов хватает. К примеру, в Буче и Борисполе до сих пор есть улицы Булгакова, а в Киеве на Подоле ТЦ "Булгаков". Кроме того, по Украине разбросаны кафе и барбершопы со стилизованными под фамилию писателя названиями.

Но, пожалуй, самый знаменитый топоним, связанный с Булгаковым, это его дом-музей на Андреевском спуске.

В этом институте категорически не согласны с выводами экспертов.

"Экспертиза, мягко говоря, непрофессиональная, — объясняет "Телеграфу" директор музея Людмила Губианури. — Такой документ не может быть слишком эмоциональным. Когда не хватает профессиональной подготовки, тогда начинают работать эмоции. Кроме того, когда мы имеем дело с художественным текстом, то при желании им можно крутить как цыган солнцем. Это и было сделано. Мы входим в художественный текст, имея какой-то свой бекграунд и свою позицию. И от этого зависит, как ты будешь анализировать текст. Были выдернуты отдельные цитаты, которые говорят персонажи Булгакова в романе "Белая гвардия". А этот роман — полифонический и Булгаков создает голоса города во время 1918 года, когда были совершенно разные настроения. Кроме того в экспертизе куча ошибок, мол, Булгаков воспевал большевиков. Ну это просто позор! Булгакова не издавали на протяжении всей его жизни, потому что советские власти видели его сатиричность».

С "эмоциональностью" проведенной экспертизы согласен и глава УИНП Антон Дробович.

"По моему мнению, вывод по Булгакову несколько эмоционален. Я не со всеми формулировками согласился. Что касается сути обвинений, что Булгаков был имперцем, шовинистом, пренебрежительно относился к украинскому проекту (правда он и к другим славянским народам относился свысока) и что комиссия говорит, что Булгаков не является героем для глорифификации в публичном пространстве — это справедливо", — отметил Дробович в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, по мнению народного депутата и экс-главы УИНП Владимира Вятровича, оснований не доверять экспертизе нет никаких.

"Не вижу в этой экспертизе ничего эмоционального. В состав экспертной группы входят уважаемые ученые и я не вижу оснований с ними не соглашаться. Я сам акцентировал на этом достаточно давно свое внимание, когда назвал Булгакова одним из щупальцев "русского мира". И у меня нет сомнений, что Булгаков украинофоб и российский имперец и его наследие используется современной Россией для борьбы против Украины", — уверяет нардеп, комментируя ситуацию "Телеграфу".

Но какие бы ни были мнения вокруг экспертизы, что в сухом остатке?

Музей закроют?

Здесь не все так просто.

Во-первых, запрет не распространяется на случаи использования символики русской имперской политики в экспозициях музеев.

Во-вторых, свое слово еще должна сказать КГГА и сам УИНП, ведь экспертная комиссия, по словам Дробовича – независимый орган, не подчиняющийся руководству института.

"Экспертная комиссия имеет право на свое суждение и мы к нему прислушаемся. Свои рекомендации мы дадим КГГА и музею на основе их заключения, но не со всеми тезисами можно согласиться", — говорит Дробович.

По всей вероятности, рекомендации УИНП будут менее жесткими, ведь руководитель института уверяет, что музей нужно сохранить.

"Не стоит закрывать музей. Музей возникает на основании коллекции и музей Булгакова в Киеве имеет одну из самых больших в мире предметных коллекций и лучшую коллекцию документов. И важно, чтобы такой музей существовал, ведь в мире есть русский голос, рассказывающий о "прекрасном" Булгакове, и если будет украинский институт, который расскажет о настоящем Булгакове со всеми его сторонами, то, соответственно, музей должен оставаться. Но это уже на усмотрение громады Киева", — подчеркивает Дробович.

"Через коллекцию музея, через нарративы музея, мы можем рассказывать миру об Украине и украинском Булгакове, чтобы это за нас не делала Москва", — добавляет Людмила Губианури.

Впрочем, скорее всего, санкции все-таки будут и музею Булгакова в столице придется убрать из своего официального названия фамилию "Булгаков".

"Название он будет вынужден изменить. Это не значит, что Булгаков запрещается. Он просто не будет прославляться в публичном пространстве, в названии юрлиц, памятников и т.д. Но музейные экспозиции, чтения никак не запрещаются", — резюмировал Драбович.

Что говорит закон

С июля 2023 года в Украине действует закон "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Согласно этому закону, "присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности глорифицирующих, увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики названий запрещается".

По определению законотворцев, "российская имперская политика" — "система мер, осуществляемых органами управления, отдельными гражданами (подданными) Российского царства (Московского царства), Российской империи, направленных на покорение, эксплуатацию, ассимиляцию Украинского народа".

Правом определять что подпадает под определение "российской имперской политики", а что нет, наделен Украинский институт национальной памяти (УИНП). Для этого на площадке института должна быть создана специальная экспертная комиссия. Что и произошло в случае исследования личности Булгакова.