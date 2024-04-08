Ровенский военком-любитель целоваться с подчиненными написал рапорт и сделал последнее заявление: о чем речь

Сообщение экс-начальника вышло удивительно эмоциональным

Бывший начальник Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич, попавший в марте в любовный скандал, подтвердил, что написал рапорт и переводится в боевую часть. При этом Ярмошевич убежден, что в должности начальника руководствовался законом и военной честью.

Соответствующее заявление он сделал в Facebook. Правда, профиль экс-начальника сейчас закрыт для посторонних, однако СМИ удалось найти способ получить скриншот сообщения.

"Взяток не брал, уклонистов не прятал и не покрывал! Незаконных премий не выписывал! Но это почему-то стало неважно, как только информационные помойки слили в сеть видео… И никому не интересна стала моя профессиональная деятельность. Все обсуждают мое "аморальное" поведение", – написал экс-начальник.

По словам Ярмошевича, у командования к нему не было никаких претензий по поводу его профессиональной деятельности. Кроме того, пишет экс-начальник, продолжается расследование. Так, следователи должны установить, кто и когда разместил камеры в кабинете начальника Ровенского ТЦК и как видео с камер попало в интернет.

"Но я не хочу больше получать того хейта и давления! Сегодня на фоне всеобщей травли работников ТЦК моя история одна из. Я офицер и действую как офицер! Я написал рапорт и перевожусь в боевую часть. Надеюсь, что там меня оставят в покое манипулятивные СМИ и я с честью и достоинством буду уничтожать врага!" — заявил обиженный военком.

Контекст

В марте сеть всколыхнуло видео, на котором тогдашний начальник Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич целуется с несколькими женщинами в разное время. В Сухопутных силах заявляли, что дадут "должную оценку" как содержанию смонтированного видео, так и факту установления секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Кстати, первым видео опубликовал на своем Telegram-канале пророссийский блоггер Анатолий Шарий. Именно он и заявил, что на видео полковник Александр Ярмошевич.

Напомним, позже выяснилось, что Ярмошевич увеличил свое состояние с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами. Такие выводы можно сделать, если изучить электронные декларации полковника за 2022 и 2023 годы.