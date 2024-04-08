Рівненський військком-любитель цілуватись з підлеглими написав рапорт та зробив останню заяву: про що мова

Допис ексначальника вийшов на диво емоційним

Колишній начальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич, який у березні потрапив у любовний скандал, підтвердив, що написав рапорт та переводиться в бойову частину. При цьому Ярмошевич переконаний, що на посаді начальника керувався законом і військовою честю.

Відповідну заяву він зробив у своєму Facebook. Щоправда, профіль ексначальника нині закритий для сторонніх, однак ЗМІ вдалося знайти спосіб отримати зняток допису.

"Хабарів не брав, уклоністів не ховав і не покривав! Незаконних премій не виписував! Але це чомусь стало неважливо, як тільки інформаційні помийки злили у мережу відео… І нікому не цікава стала моя професійна діяльність. Всі обговорюють мою "аморальну" поведінку", — написав ексначальник.

За словами Ярмошевича, у командування до нього не було жодних претензій щодо його професійної діяльності. Крім того, пише ексначальник, триває розслідування. Так, слідчі мають встановити, хто і коли розмістив камери у кабінеті начальника Рівненського ТЦК та яким чином відео з камер потрапило в інтернет.

"Але я не хочу більше отримувати того хейту і тиску! Сьогодні на фоні загального цькування працівників ТЦК моя історія одна із. Я офіцер і дію як офіцер! Я написав рапорт і переводжусь до бойової частини. Сподіваюсь, що там мене полишать у спокої маніпулятивні ЗМІ і я з честю і гідністю буду нищити ворога!" — заявив ображений військком.

Контекст

У березні мережу сколихнуло відео, на якому тодішній начальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич цілується з кількома жінками в різний час. У Сухопутних силах заявляли, що нададуть "належну оцінку" як змісту змонтованого відео, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

До речі, першим відео опублікував на своєму Telegram-каналі проросійський блогер Анатолій Шарій. Саме він і заявив, що на відео — полковник Олександр Ярмошевич.

Нагадаємо, пізніше з’ясувалося, що Ярмошевич збільшив свої статки з початку повномасштабної війни з російськими окупантами. Такі висновки можна зробити, якщо вивчити електронні декларації полковника за 2022 та 2023 роки.