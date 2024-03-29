Сменил машину и подкопил денег: как изменилось состояние ровенского военкома Ярмошевича с начала войны

С начала войны у Ярмошевича появился новый автомобиль

Руководитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подполковник Александр Ярмошевич, попавший в любовный скандал, увеличил свое состояние с начала полномасштабной войны с российскими террористами. Такие выводы можно сделать, изучив электронные декларации Ярмошевича за 2022 и 2023 годы.

Впрочем, по сравнению с некоторыми другими военкомами состояние военного выросло довольно несильно. К примеру, в декларации за 2022 год у Ярмошевича указан в собственности автомобиль Renault Laguna 2008 года выпуска. Автомобиль на момент своего приобретения стоил 30 тысяч гривен. Также в декларации 2022 года у подполковника еще нет никаких сбережений.

Однако уже в декларации 2023 года у Ярмошевича появляется новый автомобиль – Audi Q7 2014 выпуска стоимостью 501,4 тысячи гривен на момент приобретения. Также у него впервые появляются некоторые сбережения – судя по декларации, Ярмошевич хранит наличными сумму в 6000 долларов США (235 тысяч гривен).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший военком Запорожской области предстанет перед судом. Он "подарил" семи подчиненным по миллиону гривен.

Суммарно с начала войны ДБР открыло 112 производств по злоупотреблениям военкомов. 15 обвинительных актов было направлено в суд.