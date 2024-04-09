Ваш род издавна был богатым и успешным, если у вас такая фамилия (список)

Первопредок пользовался уважением в обществе

Ваша фамилия может больше рассказать о ваших предках, чем вы думаете. Некоторые родовые имена указывают на сильную женщину во главе семьи, а другие говорят о том, что род издавна был богатым и успешным.

Об этом сообщает языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Интересно, что эти имена достаточно распространены в Украине.

Фамилии, которые давали богатым и успешным

Сегодня известно более 20 родовых имен, принадлежавших боярам, шляхтичам и дворянам, которые сохранились до сих пор. Их представители проживают во всех областях нашей страны.

Богатым и успешным людям в древние времена могли дать одну из таких фамилий:

Вернадски ;

; Забила ;

; Крушельницкий ;

; Смотрицкий ;

; Хмельницкий ;

; Разумовский ;

; Скаржинский ;

; Войнаровский ;

; Струило ;

; Ходоровский ;

; Вишневецкий ;

; Сенявский ;

; Высоцкий ;

; Стрельбицкий;

Выговский;

Гошовский;

Елец;

Загоровский;

Семашко ;

; Закревский;

Иловайский;

Лизогуб;

Острожский;

Стороженко.

Некоторые родовые имена стали почетными значительно позже, во время расцвета казачества. Среди них много фамилий, носители которых известны в современности. Это Порошенко, Кошевой, Гетманцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие родовые имена указывают на первопредка-священника. В списке более 15 фамилий.