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Ваш род издавна был богатым и успешным, если у вас такая фамилия (список)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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В Украине проживает много людей с такими родовыми именами
В Украине проживает много людей с такими родовыми именами. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Первопредок пользовался уважением в обществе

Ваша фамилия может больше рассказать о ваших предках, чем вы думаете. Некоторые родовые имена указывают на сильную женщину во главе семьи, а другие говорят о том, что род издавна был богатым и успешным.

Об этом сообщает языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Интересно, что эти имена достаточно распространены в Украине.

Фамилии, которые давали богатым и успешным

Сегодня известно более 20 родовых имен, принадлежавших боярам, шляхтичам и дворянам, которые сохранились до сих пор. Их представители проживают во всех областях нашей страны.

Богатым и успешным людям в древние времена могли дать одну из таких фамилий:

  • Вернадски;
  • Забила;
  • Крушельницкий;
  • Смотрицкий;
  • Хмельницкий;
  • Разумовский;
  • Скаржинский;
  • Войнаровский;
  • Струило;
  • Ходоровский;
  • Вишневецкий;
  • Сенявский;
  • Высоцкий;
  • Стрельбицкий;
  • Выговский;
  • Гошовский;
  • Елец;
  • Загоровский;
  • Семашко;
  • Закревский;
  • Иловайский;
  • Лизогуб;
  • Острожский;
  • Стороженко.

Некоторые родовые имена стали почетными значительно позже, во время расцвета казачества. Среди них много фамилий, носители которых известны в современности. Это Порошенко, Кошевой, Гетманцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие родовые имена указывают на первопредка-священника. В списке более 15 фамилий.

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