Ваш род издавна был богатым и успешным, если у вас такая фамилия (список)
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Первопредок пользовался уважением в обществе
Ваша фамилия может больше рассказать о ваших предках, чем вы думаете. Некоторые родовые имена указывают на сильную женщину во главе семьи, а другие говорят о том, что род издавна был богатым и успешным.
Об этом сообщает языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Интересно, что эти имена достаточно распространены в Украине.
Фамилии, которые давали богатым и успешным
Сегодня известно более 20 родовых имен, принадлежавших боярам, шляхтичам и дворянам, которые сохранились до сих пор. Их представители проживают во всех областях нашей страны.
Богатым и успешным людям в древние времена могли дать одну из таких фамилий:
- Вернадски;
- Забила;
- Крушельницкий;
- Смотрицкий;
- Хмельницкий;
- Разумовский;
- Скаржинский;
- Войнаровский;
- Струило;
- Ходоровский;
- Вишневецкий;
- Сенявский;
- Высоцкий;
- Стрельбицкий;
- Выговский;
- Гошовский;
- Елец;
- Загоровский;
- Семашко;
- Закревский;
- Иловайский;
- Лизогуб;
- Острожский;
- Стороженко.
Некоторые родовые имена стали почетными значительно позже, во время расцвета казачества. Среди них много фамилий, носители которых известны в современности. Это Порошенко, Кошевой, Гетманцев.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие родовые имена указывают на первопредка-священника. В списке более 15 фамилий.