Ваш рід здавна був багатим та успішним, якщо маєте таке прізвище (перелік)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Першопредок користувався повагою у суспільстві
Ваше прізвище може більше розповісти про ваших предків, ніж ви думаєте. Деякі родові імена вказують на сильну жінку на чолі сім’ї, а інше говорять про те, що рід здавна був багатим та успішним.
Про це повідомляє мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Цікаво, що ці родові імена достатньо поширені в Україні.
Прізвища, які давали багатим та успішним
Сьогодні відомо понад 20 родових імен, які належали боярам, шляхтичам та дворянам, і збереглись досі. Їх представники проживають в усіх областях нашої країни.
Багатим та успішним людям у прадавні часи могли дати одне з таких прізвищ:
- Вернадський;
- Забіла;
- Крушельницький;
- Смотрицький;
- Хмельницький;
- Розумовський;
- Скаржинський;
- Войнаровський;
- Струмило;
- Ходоровський;
- Вишневецький;
- Сенявський;
- Висоцький;
- Стрільбицький;
- Виговський;
- Гошовський;
- Єлець;
- Загоровський;
- Семашко;
- Закревський;
- Іловайський;
- Лизогуб;
- Острозький;
- Стороженко.
Деякі родові імена стали почесними значно пізніше, під час розквіту козаччини. Серед них багато прізвищ, носії яких відомі у сучасності. Це Порошенко, Кошовий, Гетманцев.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які родові імена вказують на першопредка-священника. У переліку понад 15 прізвищ.