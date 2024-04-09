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Ваш рід здавна був багатим та успішним, якщо маєте таке прізвище (перелік)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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В Україні проживає багато людей з такими родовими іменами Новина оновлена 09 квітня 2024, 16:33
В Україні проживає багато людей з такими родовими іменами. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Першопредок користувався повагою у суспільстві

Ваше прізвище може більше розповісти про ваших предків, ніж ви думаєте. Деякі родові імена вказують на сильну жінку на чолі сім’ї, а інше говорять про те, що рід здавна був багатим та успішним.

Про це повідомляє мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Цікаво, що ці родові імена достатньо поширені в Україні.

Прізвища, які давали багатим та успішним

Сьогодні відомо понад 20 родових імен, які належали боярам, шляхтичам та дворянам, і збереглись досі. Їх представники проживають в усіх областях нашої країни.

Багатим та успішним людям у прадавні часи могли дати одне з таких прізвищ:

  • Вернадський;
  • Забіла;
  • Крушельницький;
  • Смотрицький;
  • Хмельницький;
  • Розумовський;
  • Скаржинський;
  • Войнаровський;
  • Струмило;
  • Ходоровський;
  • Вишневецький;
  • Сенявський;
  • Висоцький;
  • Стрільбицький;
  • Виговський;
  • Гошовський;
  • Єлець;
  • Загоровський;
  • Семашко;
  • Закревський;
  • Іловайський;
  • Лизогуб;
  • Острозький;
  • Стороженко.

Деякі родові імена стали почесними значно пізніше, під час розквіту козаччини. Серед них багато прізвищ, носії яких відомі у сучасності. Це Порошенко, Кошовий, Гетманцев.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які родові імена вказують на першопредка-священника. У переліку понад 15 прізвищ.

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