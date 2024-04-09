Ваш рід здавна був багатим та успішним, якщо маєте таке прізвище (перелік)

Першопредок користувався повагою у суспільстві

Ваше прізвище може більше розповісти про ваших предків, ніж ви думаєте. Деякі родові імена вказують на сильну жінку на чолі сім’ї, а інше говорять про те, що рід здавна був багатим та успішним.

Про це повідомляє мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Цікаво, що ці родові імена достатньо поширені в Україні.

Прізвища, які давали багатим та успішним

Сьогодні відомо понад 20 родових імен, які належали боярам, шляхтичам та дворянам, і збереглись досі. Їх представники проживають в усіх областях нашої країни.

Багатим та успішним людям у прадавні часи могли дати одне з таких прізвищ:

Вернадський ;

; Забіла ;

; Крушельницький ;

; Смотрицький ;

; Хмельницький ;

; Розумовський ;

; Скаржинський ;

; Войнаровський ;

; Струмило ;

; Ходоровський;

Вишневецький ;

; Сенявський ;

; Висоцький ;

; Стрільбицький;

Виговський;

Гошовський;

Єлець;

Загоровський;

Семашко ;

; Закревський;

Іловайський;

Лизогуб;

Острозький;

Стороженко.

Деякі родові імена стали почесними значно пізніше, під час розквіту козаччини. Серед них багато прізвищ, носії яких відомі у сучасності. Це Порошенко, Кошовий, Гетманцев.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які родові імена вказують на першопредка-священника. У переліку понад 15 прізвищ.